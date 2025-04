"I giovani al centro", aperta la call per l’Advisory Board della Generazione delle idee promossa dalla Fondazione CRC

È aperta la call per l’Advisory Board della Generazione delle idee: una nuova iniziativa promossa dalla Fondazione CRC con l’obiettivo di selezionare 20 giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni e residenti in provincia di Cuneo.

L’Advisory Board avrà il compito di contribuire alla programmazione e alla costruzione delle iniziative dell’ente: i 20 componenti rimarranno in carica fino alla conclusione dell’attuale mandato (primavera 2028) e saranno chiamati a incontrare le Commissioni del Consiglio Generale della Fondazione e gli stakeholder, partecipare a incontri di formazione e collaborare operativamente con la Fondazione per la costruizione e la realizzazione di alcune iniziative specifiche. Inoltre, ognuno dei componenti potrà usufruire di percorsi di formazione personalizzati, da definire a seconda delle aspirazioni e dei percorsi di ognuno di loro.

La call per l’Advisory Board si inserisce in un percorso di contatto e confronto con le giovani generazioni promosso dalla Fondazione CRC attraverso diverse iniziative. Al progetto “La Generazione delle idee” – che ha coinvolto un primo nucleo di giovani in momenti di approfondimento e occasioni di creazione e realizzazione di iniziative, in una logica di protagonismo – ha fatto seguito, nel luglio scorso, un incontro tra la Fondazione e i giovani del territorio, realizzato in collaborazione con Will Media, con l’obiettivo di raccogliere le loro esigenze e le loro aspirazioni, utili per l’elaborazione del Piano Pluriennale 2025-28.

Per approfondire ulteriormente queste istanze e capire come sostenerle in maniera efficace, è stata promossa nel corso del 2024 un’indagine sulla cittadinanza attiva e giovanile in provincia di Cuneo, coordinata dall’Ufficio Studi e Ricerche e realizzata insieme a Italia Non Profit e Eclectica+, che ha dato voce a oltre 800 giovani del territorio: gli esiti saranno pubblicati nel Quaderno 48 della Fondazione CRC e presentati il prossimo 28 maggio a Cuneo in un evento aperto al pubblico.

“Fin dall’insediamento dello scorso maggio, i nuovi Organi della Fondazione CRC hanno espresso la ferma volontà di investire sull’educazione e sulla crescita delle giovani generazioni del nostro territorio e, in parallelo, di coinvolgerle in prima persona nell’attività di programmazione della nostra istituzione, attraverso momenti di confronto, discussione e condivisione” commenta Mauro Gola, presidente della Fondazione CRC. “L’evento di presentazione del Piano Pluriennale Una nuova direzione, lo scorso 31 gennaio al Palazzetto dello Sport di Cuneo, ha sottolineato la volontà della Fondazione di dialogare direttamente con le giovani generazioni: il loro apporto e la loro partecipazione attiva sono essenziali per costruire la comunità provinciale del futuro. Con questo obiettivo, abbiamo voluto istituire questo nuovo Advisory Board, che muoverà i primi passi già nei prossimi mesi”.

Tutti gli interessati possono candidarsi all’Advisory Board della Generazione delle idee compilando il form disponibile alla pagina https://fondazionecrc.it/la-generazione-delle-idee/: la call è aperta fino al 4 giugno 2025.