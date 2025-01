Borgo San Dalmazzo, chiusura temporanea dell'ufficio postale

Poste Italiane comunica che per problemi infrastrutturali l'Ufficio Postale di Borgo San Dalmazzo sarà chiuso a partire dal 7 gennaio e fino all'11 gennaio. La corrispondenza in giacenza presso questo ufficio sarà disponibile presso l'ufficio di Roccavione (Via della Madonna 2, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45). L'Ufficio Postale più vicino aperto anche il pomeriggio si trova a Cuneo, in Corso Vittorio Emanuele 7 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.20 alle 19.05, il sabato dalle ore 8.20 alle 12.35).



Fino alla riapertura prevista lunedì 13 gennaio saranno attivati due sportelli dedicati presso l’ufficio postale di Roccavione in Via della Madonna, 2, e una postazione per la consegna di raccomandate e pacchi.

Intanto procedono senza sosta i lavori per dotare il comune cuneese di “Spazi per l’Italia”, la più grande rete nazionale di spazi di lavoro condivisi dedicati ad aziende, organizzazioni e liberi professionisti nell’ambito del progetto Polis. La sede sarà allestita con uffici moderni, digitalizzati e dotati di postazioni di lavoro attrezzate, open space e aree break e sale riunioni. Il termine dei lavori è previsto per il primo trimestre del 2025.