A Treiso si parla di sostanze e dipendenze: un incontro pensato per i genitori

Un'occasione di ascolto, confronto e approfondimento su un tema complesso e sempre più attuale. Il Comune di Treiso, insieme all’ASL CN2 e al Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe Roero, organizza un incontro rivolto ai genitori per parlare di sostanze e dipendenze.

L’appuntamento è per giovedì 10 aprile alle 20.45 presso il Centro Culturale don Flori in Piazza L. Baracco, a Treiso.

Durante la serata interverranno gli operatori del SerD di Alba, tra cui la dottore Francesca Romeo, l’educatrice professionale Sara Bertolusso e l’educatore professionale Sebastiano Stroppiana del Consorzio Socio Assistenziale.

“È un momento prezioso per capire come affrontare con consapevolezza e strumenti adeguati il tema delle dipendenze, che tocca da vicino tante famiglie”, spiegano gli organizzatori. L’invito è aperto a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione a chi ha figli in età adolescenziale.