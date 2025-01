Fossano, pubblicato il bando per l’assunzione di un dirigente tecnico

Il Comune di Fossano ha pubblicato il bando per l’assunzione di un dirigente tecnico a tempo pieno e indeterminato

I candidati dovranno far pervenire la domanda unicamente in via telematica tramite il Portale Unico di Reclutamento della Funzione Pubblica raggiungibile al link https:\\www.inPA.gov.it entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso sul portale ed all'Albo pretorio on-line del Comune (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo) e quindi entro il giorno giovedì 30 gennaio 2025.

Dettagli in allegato e sul sito del Comune di Fossano.