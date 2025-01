Successo per l'edizione 2024 di "Fontane di Presepi"

La neve non ha fermato i partecipanti alla premiazione del concorso “FONTANE DI PRESEPI” 2024, giunto all’ottava edizione, che si è svolta a Fontane lunedì 06 gennaio 2025

Il lavoro della giuria non è stato semplice in quanto anche quest’anno i 30 elaborati pervenuti erano molto belli e scenografici.

La giuria, composta da: la professoressa Cristiana Actis, la consigliera comunale Nadia Dho, il designer Fabrizio Garelli, la sindaca Iole Caramello, l’ex segretario comunale Marina Perotti, il geometra Bruno Vinai, ha stilato la seguente classifica:

Sezione ARTISTI

1° classificato: Garello Stefano

2° classificato: Garello Stefano

3° classificato: Bessone Lucia

Sezione GRUPPI

1° classificato: CFP Mondovì-Ceva sezione meccanica-elettricisti

2° classificato: Centro diurno “la Vignola” Mondovì

3° classificato: Biblioteca civica di Montaldo Mondovì

Sezione SINGOLI ADULTI

1° classificato: Ruth Maria Teresa

2° classificato: Sibilla Andrea

3 classificato: Vinai Adriana

Sezione SINGOLI BAMBINI

1° classificato: Anconelli Samuele

2° classificato: Baracco Giovanni

3° classificato: Micaela

Sezione SCUOLE

1° classificato: Primaria di Monastero Vasco

2° classificato: Primaria di Villanova Mondovì

3° classificato: Primaria di San Lorenzo – Peveragno

La MENZIONE SPECIALE DELLA GIURIA è stata assegnata alla Scuola Primaria di San Lorenzo –Peveragno per la raffinatezza dell’effetto del controluce.

Il PREMIO IN RICORDO DI DON LEOPOLDO è stato assegnato alla Biblioteca Civica di Montaldo Mondovì per la volontà e la capacità di aggregazione dei bambini della zona.

A tutti i concorrenti è stato consegnato un premio simbolico.

"Il nostro grazie - dicono dall’Associazione Culturale “E Kyé” di Fontane di Frabosa Soprana - giunga a quanti hanno partecipato al concorso con le loro opere, al nostro parroco Don Adriano Preve che ci consente l’utilizzo della chiesa, a tutti i membri della giuria sempre disponibili, al nostro Sindaco Iole Caramello, agli infaticabili: Gianfranco Peirano, Matteo Vinai, Fabrizio e Mauro Vinai, Stefano Sagnelli, a Giancarlo Camperi, a Mariolino Vinai per le luci dell’albero e a tutti quelli che hanno collaborato per la buona riuscita della manifestazione e a quanti si sono resi disponibili per addobbare il nostro paese. Un grazie speciale va quest'anno a Bio Ecorella e Alpi Clima che, con il loro contributo finanziario, hanno sostenuto il nostro concorso. La manifestazione si è conclusa con la merenda presso il Circolo ACLI. Grazie anche a Adriana e Anna dell’Osteria delle Fontane per la loro disponibilità e collaborazione. Anche quest’anno sarà visitabile fino a Pasqua il presepe realizzato nella borgata Filippi da Ezio Vinai".