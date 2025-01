Scuole Tecniche San Carlo: orientamento e supporto alla scelta

L’iscrizione a una scuola superiore rappresenta una delle prime scelte importanti che uno studente si trova ad affrontare, con implicazioni significative per il suo futuro.

Le Scuole Tecniche San Carlo di Cuneo offrono il corso della durata di tre anni per diventare Operatore del Legno. Diverse le ragioni per cui scegliere questo percorso formativo; vediamone alcune.

Sbocchi professionali concreti:

Artigianato e industria: l'Operatore del Legno è una figura professionale richiesta sia in contesti artigianali (falegnamerie, laboratori di restauro, edilizia, negozi specializzati in prodotti per la lavorazione del legno) che industriali (aziende di produzione di mobili, serramenti, ecc.). Questo significa buone opportunità di trovare lavoro dopo il corso.

Formazione pratica e completa:

Dalla progettazione alla realizzazione: si impara l'intero processo di lavorazione del legno, partendo dalla lettura del disegno tecnico, passando per la lavorazione con macchine utensili, l'assemblaggio, la finitura e la verniciatura.

Valorizzazione del lavoro manuale: se hai una passione per il legno e ti piace "creare con le mani", questo corso ti permette di trasformare la tua passione in un mestiere.

Stage in azienda: durante il terzo anno farai un'esperienza in azienda durante cui sperimentare quanto appreso a scuola e farti apprezzare dal mondo del lavoro.

Alle Scuole Tecniche San Carlo troverai:

Docenti qualificati: tutti i docenti di materie tecnico-pratiche sono professionisti con anni di esperienza alle spalle

Laboratori attrezzati: le scuole dispongono di laboratori ben attrezzati con macchine utensili e strumenti per la lavorazione del legno.

Orientamento e supporto: le Scuole San Carlo offrono anche servizi di orientamento e supporto per l'inserimento nel mondo del lavoro.

Al termine dei tre anni acquisirai una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale, potrai scegliere di inserirti nel mondo del lavoro o di continuare per ottenere un diploma.

Visita il sito web delle Scuole San Carlo (https://scuolesancarlo.org/) o contattaci direttamente per avere informazioni più dettagliate sul corso, i programmi, le modalità di iscrizione e le opportunità di stage.

Il 17 e 18 gennaio è ancora possibile visitare gli ambienti scolastici e fare un’esperienza in laboratorio inviando una mail a cuneo@scuolesancarlo.it o chiamando al numero 0171/605232. Le Scuole Tecniche San Carlo si trovano a Cuneo, in via Cascina Colombaro 4/6.