Al lavoro per la sistemazione del muro di sostegno sulla Strada Provinciale della Valle Maira

Avviati a Macra, poco oltre il bivio con la Strada Provinciale 116 per Celle Macra, i lavori di consolidamento del muro di sostegno della Strada Provinciale 422 della Valle Maira. La muratura di sostegno era parzialmente crollata, in quanto costruita in pietra a secco e, pertanto, poco resistente alle sollecitazioni generate dal traffico veicolare e al contenimento del versante. Compatibilmente con le lavorazioni in corso, l'impresa appaltatrice conterrà l'interferenza del cantiere con il traffico veicolare.

L'intervento, finanziato sulla linea "Aree Interne M5C3 - Interventi speciali per la coesione territoriale – Inv. 1: Strategia Nazionale per le Aree Interne. Valli Maira e Grana", è condotto sotto la responsabilità dell'Ufficio tecnico provinciale di Viabilità Cuneo, in collaborazione con lo studio cuneese d-quadro. I lavori, il cui importo totale è pari a 181 mila euro, sono stati appaltati con procedura negoziata all'impresa Campra Rocciatori di Verzuolo.

Il progetto prevede la sostituzione della porzione di muratura crollata e il consolidamento di quelle maggiormente sollecitate e ammalorate, per mitigare il rischio di ulteriori crolli futuri. L’intervento strutturale di consolidamento, in analogia con altri interventi similari già realizzati dall'Ufficio tecnico della Provincia, è realizzato mediante l’impiego di reti ad alta resistenza combinato con chiodature in acciaio di lunghezza adeguata a raggiungere il substrato roccioso stabile. Il sistema prevede delle piastre in testa a ciascun chiodo per la trasmissione delle forze tra la rete ed il chiodo stesso, realizzato in barre auto perforanti. È inoltre prevista la realizzazione di un cordolo di fondazione in cemento armato. per l'ancoraggio delle barriere di sicurezza stradale di nuova installazione sul lato posteriore della strada.