La morozzese Adele Roatta settima nel cross internazionale del Campaccio

La gioia del pubblico, il sorriso della campionessa. Dopo 31 anni un’azzurra torna a vincere nel Cross del Campaccio, classicissima del cross internazionale.

È il giorno di festa per Nadia Battocletti che esulta nell’edizione numero 68 a San Giorgio su Legnano (Milano) dove l’ultimo successo tricolore era stato quello di Silvia Sommaggio datato 1994. La regina del mezzofondo, alla sua prima gara nella campestre dopo aver conquistato un mese fa il titolo europeo, si concede una passerella trionfale: con la sua corsa elegante, nonostante la pioggia e i cinque gradi, l’argento olimpico dei 10.000 va subito in fuga a metà del giro di avvio sui tre in programma per un totale di 6 chilometri.

Alla prima tornata la 24enne delle Fiamme Azzurre transita con un margine di sette secondi nei confronti delle avversarie, al penultimo passaggio di quasi mezzo minuto. Sul traguardo il crono finale è di 21:14 davanti a un’altra protagonista del recente titolo continentale a squadre, Elisa Palmero (Esercito, 21:58), staccata di 44 secondi, mentre chiude terza la finlandese Susanna Saapunki (Us Malonno, 22:06)

Prova di spessore per la morozzese Adele Roatta portacolori della BRACCO MI che ha palesato un’importante crescita ed ha abbandonato qualsiasi timore reverenziale classificandosi 7 assoluta e 1^ della categoria promesse.

In attesa dei Campionati Italiani Junior e Promesse indoor che si terranno il 01-02 febbraio 2025 ad Ancona dove Adele ha già il minimo sui 3000m, domenica prossima farà un test sui 1500m a Padova per riprendere confidenza al pistino indoor di 200m ma soprattutto alle curve paraboliche.