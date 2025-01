"Mondovisioni" a Cuneo: martedì 14 gennaio la proiezione di "Farming the revolution"

Talk tra enti e associazioni cuneesi e ospiti di rilievo nazionale sul tema della proiezione della serata: è la rassegna Mondovisioni, che dopo il prologo dello scorso 10 dicembre con la visione di I Shall Not Hate, entra nel vivo martedì 14 gennaio. A portare a Cuneo per la prima volta gli appassionanti e urgenti documentari su attualità, diritti umani e informazione, selezionati dai maggiori festival da CineAgenzia e dal settimanale Internazionale e proposti in esclusiva per l’Italia, in lingua originale con sottotitoli, è Noau | officina culturale, realtà cuneese attiva negli ambiti della valorizzazione, dell’innovazione e del welfare culturale, in collaborazione con Andrea Ceraso, filmmaker e formatore cuneese. L'iniziativa è sostenuta dal Comune di Cuneo nell’ambito del progetto «Lungo le Vie dell’Acqua: Ambiente, Cultura, QUalità di Vita per Educare alla Cittadinanza Globale» finanziato dall’Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo.



Martedì 14 gennaio al cinema Monviso (via XX Settembre 14) alle 20,30 Claudio Naviglia, esponente dell'associazione Zaratan aps, dialogherà con la presidente di Slow Food Italia Barbara Nappini, di ritorno nel capoluogo dopo la partecipazione alla scorsa edizione di Scrittorincittà, dove ha portato il suo libro «La natura bella delle cose» (Slow Food editore). A muovere il confronto tra i due saranno i temi trattati dal documentario Farming the Revolution (2024), il racconto della lotta trionfale di mezzo milione di agricoltori a Delhi, che verrà proiettato alle 21,15. Il documentario dell'autrice indiana Nishtha Jain restituisce le proteste dei contadini indiani contro le nuove leggi sull’agricoltura del governo di Narendra Modi, che hanno dato esito a un risultato inaspettato e trionfale. Naviglia e Nappini dialogheranno tra il locale e il globale su come la produzione di cibo debba essere il più sostenibile possibile sotto il profilo ambientale, sociale e economico, e di quanto essere contadini oggi significhi essere al centro della rivoluzione. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti a partire dalle 20,15.



La rassegna Mondovisioni proseguirà ogni secondo martedì del mese fino a maggio; gli ospiti di caratura nazionale dei vari appuntamenti verranno annunciati prossimamente. Martedì 11 febbraio è prevista la proiezione di Of Caravan and the Dogs, il racconto della resistenza alla censura dei giornalisti russi, a cavallo dell’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina, preceduta dal talk con l'Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Cuneo. Martedì 11 marzo il talk a cura della cooperativa sociale Fiordaliso aprirà la via alla proiezione di Black Box Diaries, la storia di coraggio di una donna vittima di violenza sessuale contro l’attacco di politica, media e social in Giappone, mentre martedì 8 aprile il talk con la Fondazione Nuto Revelli introdurrà Democracy Noir, una riflessione sul senso della Resistenza nel nostro tempo con la storia di tre donne in lotta per denunciare le bugie e la corruzione del governo ungherese di Viktor Orbàn. Martedì 13 maggio, infine, Noau | officina culturale farà entrare in clima Union, il documentario che ripercorre la nascita della prima sede sindacalizzata di Amazon negli Stati Uniti. Info al 324/5955585 e sulle pagine Facebook e Instagram di Noau | officina culturale.