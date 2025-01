Beinette, il dottor Cesare Cavallo nominato vice segretario e responsabile dell'area vigilanza e commercio

Nuovi incarichi per il dottor Cesare Cavallo, funzionario del Comune di Boves da alcuni anni che ora, assumerà l'incarico di vice segretario comunale e capo dell'area vigilanza e commercio per il Comune di Beinette.

La decisione è stata assunta dall'amministrazione, tramite due apposite delibere alla fine del 2024, dopo la cessazione dell'incarico dell'ex segretario comunale, la dott.ssa Baudino, a seguito dello scioglimento della convenzione che era in essere con il Comune di Carrù.

Il 13 dicembre scorso il Comune ha pubblicato l'avviso per la ricerca di una nuova figura, ma la procedura è andata deserta, in quanto non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse alla nomina da parte di segretari iscritti all'albo. Così l'amministrazione ha proceduto con la nomina di un vice segretario che avrà l'incarico per i prossimi tre anni.