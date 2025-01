Salmour, lieve calo della popolazione nel 2024

Al 31 dicembre 2024, il Comune di Salmour conta 716 residenti, con una lieve diminuzione di 3 abitanti rispetto all’anno precedente.

La popolazione, ben equilibrata tra 387 maschi e 329 femmine, continua a crescere in qualità e benessere, grazie anche alla presenza di numerosi servizi pensati per soddisfare le esigenze delle famiglie e garantire una vita sociale attiva a tutte le età.



Dati Demografici:

Nati: 5 (4 maschi e 1 femmina), con l'ultimo nato Sergio Macrì il 22 dicembre 2024.

Morti: 6 (4 maschi e 2 femmine).

Iscritti per immigrazione: 24 persone (14 maschi e 10 femmine).

Cancellati per emigrazione: 26 persone (17 maschi e 9 femmine).

Famiglie: 298 (+1 rispetto al 2023), con 1 convivenza anagrafica e 2 convivenze di fatto.

Ultranoventenni: 8 (2 maschi e 6 femmine), la più anziana nata nel 1928.



Cittadini Stranieri:

Il Comune continua ad accogliere persone provenienti da diverse nazionalità, con una popolazione straniera che rappresenta 100 residenti di varie origini





Cittadinanza Maschi Femmine Totale Albanese 3 6 9 Belga 1 0 1 Burkinabé 5 3 8 Cinese 2 2 4 Colombiana 1 0 1 Costa d'Avorio 2 0 2 Cubana 0 1 1 Egiziana 5 1 6 Maliana 3 0 3 Moldava 0 1 1 Nigeriana 1 0 1 Peruviana 1 1 2 Romena 19 16 35 Senegalese 20 6 26 Totale 63 37 100



Servizi per le Famiglie

Salmour è un Comune che offre una vasta gamma di servizi pensati per rispondere alle necessità delle famiglie e garantire un alto livello di qualità della vita. Tra questi:

Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria: Scuole di alta qualità con un servizio mensa e doposcuola disponibili per i bambini, facilitando l'accesso a un'educazione completa e strutturata anche al di fuori dell'orario scolastico.

Servizio di Trasporto Scolastico: Il Comune gestisce direttamente il servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola primaria e per i ragazzi che frequentano le scuole medie di Trinità, garantendo il trasporto sicuro e puntuale verso e da la scuola.

Ludoteca: Un luogo sicuro e stimolante dove i bambini possono divertirsi e socializzare.

Biblioteca ben fornita: Una risorsa culturale che offre libri e materiali per tutte le età.

Parco Giochi Attrezzato e Parco Crova: Spazi verdi ideali per il gioco dei bambini e per attività all'aperto in famiglia.

Strade Pulite: Il Comune si impegna costantemente a mantenere le strade ordinate e sicure.

Attività Commerciali: Una rete di negozi e servizi locali che soddisfano le necessità quotidiane della comunità.

Banca e Farmacia: Servizi essenziali facilmente accessibili per tutti i residenti.

Parrucchiera ed Estetista: Servizi di bellezza e cura personale.

Ufficio Postale: Servizi postali per una gestione pratica della corrispondenza.

Sportello Servizi Sociali e Digitalizzazione: Un servizio di supporto alle famiglie, con assistenza per pratiche digitali e questioni sociali.

Studio Medico: Un punto di riferimento sanitario per i residenti del Comune.



Inoltre, il Comune di Salmour offre contributi per i bambini che frequentano l’asilo nido, aiutando le famiglie nel pagamento delle rette e rendendo l'accesso all'educazione prescolare ancora più accessibile.

Attività per Giovanissimi e Giovani

Oltre ai servizi per i bambini più piccoli, Salmour promuove anche attività dedicate ai giovanissimi e giovani, favorendo la loro crescita sociale e culturale. Il Comune organizza eventi, incontri e iniziative per favorire l'integrazione dei giovani nella vita della comunità, offrendo spazi di socializzazione e opportunità di svago.



Sostenibilità e qualità della vita

Salmour si distingue anche per il suo impegno verso la sostenibilità ambientale e una vita sana. Il Comune adotta un sistema di raccolta rifiuti porta a porta capillare, che facilita la gestione dei rifiuti e promuove una cultura ecologica. Questo sistema aiuta a mantenere il paese pulito e ordinato, rispettando l'ambiente e migliorando la qualità della vita.

Salmour è un Comune che si prende cura dell’ambiente, creando un’atmosfera ideale per vivere in armonia con la natura e con le persone che lo abitano. Le aree verdi ben curate, il sistema di raccolta differenziata e l’attenzione alla sostenibilità rendono Salmour un luogo ideale per una vita sana e rispettosa dell’ambiente.

Un Comune ideale per le Famiglie

Con tutti questi servizi e un forte impegno verso la sostenibilità, Salmour si conferma come un Comune ideale per le famiglie. La qualità della vita, la presenza di scuole, attività per tutte le età, e il costante impegno per migliorare l’ambiente e il benessere della comunità fanno di Salmour un luogo perfetto dove crescere, lavorare e vivere.

L’Amministrazione Comunale continua a lavorare per garantire un ambiente sicuro, accogliente e dinamico per tutti i residenti, assicurando che Salmour rimanga un Comune sempre più sostenibile e ideale per chi desidera vivere bene.