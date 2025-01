Il prezzo di Bitcoin crolla di 5.000 dollari in poche ore. Che cos’è successo?

L'avventura di Bitcoin sopra i $100.000 è stata di breve durata visto che il principale asset digitale è sceso al di sotto di quel livello meno di 24 ore dopo averlo superato nella giornata di martedì 7 gennaio.

Il prezzo del BTC era tornato nuovamente sopra la soglia psicologica dei $100.000, dopo quasi tre settimane durante le quali si era mosso al di sotto, grazie all'ultima acquisizione da parte di MicroStrategy (nonostante sia stata la più modesta negli ultimi mesi). L'azienda di Michael Saylor, infatti, ha acquistato “solo” 1.070 BTC per un totale di $101 milioni, a un prezzo medio di $94.004 per unità.

L'asset ha continuato a salire nelle ore successive all’annuncio, raggiungendo un picco appena sotto i $103.000 durante la sessione di trading asiatica di martedì mattina. A questo punto, però, non è riuscito a proseguire la sua corsa e ha iniziato a perdere gradualmente valore. Si è stabilizzato intorno ai $102.000 nel corso della giornata, prima che i ribassisti prendessero il controllo del mercato. Nel giro di poche ore, la principale criptovaluta ha perso quasi $5.000, scendendo a $97.160. Ma la discesa non si è arrestata e, al momento, BTC viene scambiato a sotto i $96.000.

BTCUSD. Source: TradingView

La reazione del mercato

Questo andamento negativo ha avuto ripercussioni importanti sull’intero mercato crypto, con le altcoin che stanno andando ancora peggio. Ethereum ha subito un calo del 7% su base giornaliera e fatica a mantenersi al di sotto del livello chiave di supporto (ora diventato resistenza) di $3.500. XRP e SOL hanno registrato perdite simili, scendendo rispettivamente sotto i $2,3 e i $210.

Cali ancora più dolorosi provengono da DOGE, SUI, AVAX, LINK, XLM, SHIB, DOT, BCH, PEPE e molte altre, con ribassi fino all’11%.

Questa maggiore volatilità ha colpito duramente i trader con posizioni eccessivamente indebitate, con oltre 130.000 partecipanti al mercato liquidati nelle ultime 24 ore. Il valore totale delle liquidazioni ha raggiunto i $390 milioni su base giornaliera e oltre $200 milioni solo nell'ultima ora.

La singola posizione liquidata più grande si è verificata su Binance ed è stata valutata $12 milioni.

Heat map delle Liquidazioni. Fonte: CoinGlass

La prevendita del token di Best Wallet supera i $6,5 milioni: una mossa intelligente?

Questa fase se non negativa quanto meno interlocutoria di Bitcoin sta portando molti trader a valutare delle alternative e a guardare a quei token a bassa capitalizzazione, specialmente quelli nelle prime fasi di prevendita, che possono regalare interessanti profitti. Uno di questi è il token di Best Wallet - un wallet non-custodial - che, non a caso, ha già raccolto oltre $6,5 milioni.

Il mercato dei wallet non-custodial vale $11 miliardi e Best Wallet punta a ottenerne il 40% entro il 2026. Attraverso l’ecosistema Best Wallet, infatti, gli utenti hanno accesso senza soluzione di continuità a tutte le loro criptovalute tramite un’app per smartphone (disponibile per iOS e Android) e possono beneficiare di funzionalità come staking, scambi di trading tramite Best DEX, iGaming e accesso alle nuove prevendite di criptovalute.

Uno degli strumenti più interessanti è proprio la funzione Upcoming Tokens, che mette in evidenza nuovi token dall’alto potenziale. Token come Pepe Unchained e Catslap, per esempio, hanno registrato una crescita significativa proprio dopo essere stati listati su Best Wallet.

I possessori del token nativo $BEST godono di vantaggi esclusivi, tra cui airdrop, accesso anticipato alle principali prevendite di criptovalute, suggerimenti su nuovi token, commissioni di transazione più basse, ricompense di staking e voti per la governance dell’ecosistema. Inoltre, gli investitori a lungo termine possono tenere il token $BEST come parte del loro wallet crypto.

Al momento, gli investitori interessati a sfruttare tutte queste funzionalità possono acquistare $BEST a $0,0235, sapendo che, con il progredire della prevendita, il prezzo aumenterà gradualmente, fino al momento in cui il token sarà listato su alcune piattaforme DEX e CEX dopo il suo lancio ufficiale.

Vai alla prevendita di Best Wallet