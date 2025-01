Busca, martedì 14 gennaio appuntamento con Teo Musso

Martedì 14 gennaio appuntamento con Teo Musso a Busca.

Prosegue il percorso inziato con Buscaincontra che mette a tema il lavoro "Desideriamo invitare degli imprenditori che ci raccontano la loro esperienza - dicono gli organizzatori -. Domande come Come si fa a seguire un'intuizione? Come si fa a crederci? A buttarsi in un'avventura? Chi sono i compagni di viaggio che ti possono aiutare? Come si fa a sviluppare un'idea, farla crescere?" Queste e molte altre domande saranno oggetto del dialogo con Teo Musso fondatore di BALADIN primo birrificio artigianale.

"Viviamo in un momento storico in cui sembra prevalere la sfiducia, il tirare i remi in barca, ma la Mostra IL GUSTO DEL QUOTIDIANO ha messo in evidenza che le grandi cose non sono nate quando tutto era semplice, anzi sono nate grazie ad una presenza originale nella crisi di tutti i tempi".

Grazie alla disponibilità di Teo la serata prevede una passeggiata nel centro cittadino per vedere insieme negozi ed attività che una volta erano aperte ed oggi non ci sono più o sono in procinto di chiudere, a seguire una veloce cena insieme. Infine incontro nello Spazi incontri di Piazza Santa Maria alle 21,00.

"Sono invitati tutti alla serata ma ancora di più chi ha un desiderio nel cuore e chi proprio non ce l'ha; perchè vedere una persona viva è sempre un nuovo inizio".

Per informazioni sulla cena condivisa telefonare a 349.8580516