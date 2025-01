La pera Madernassa protagonista del nuovo show cooking di Campagna Amica all'Open Baladin di Cuneo

In provincia di Cuneo sono state recentemente riscoperte antiche varietà locali di frutta che hanno saputo guadagnarsi un’importante fetta di mercato, come la pera Madernassa, una delle oltre 600 varietà di pere che arrivano sulle tavole degli italiani, espressione della grande biodiversità contadina del nostro Paese. È quanto afferma Coldiretti Cuneo alla vigilia del primo show cooking del nuovo anno in programma giovedì 9 gennaio all’Open Baladin Cuneo alle ore 18.

Protagonista sarà la pera Madernassa, varietà originaria del Roero ed eccellenza del patrimonio agroalimentare cuneese, oggi inserita nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) e nell’elenco dei Sigilli di Campagna Amica. Rimasta a lungo sconosciuta ai più, con un utilizzo limitato ai contadini locali che apprezzavano questa pera per la sua croccantezza e adattabilità alla cottura, è salita alla ribalta nell’ultimo decennio, grazie al Consorzio per la valorizzazione e la tutela della Pera Madernassa di Guarene e del Roero, fondato dieci anni fa da un gruppo di giovani produttori.

Ospite della serata all’Open Baladin Cuneo sarà Daniele Occhetto, Presidente del Consorzio e socio di Agrisistema società semplice agricola di Guarene, aderente al circuito Campagna Amica.

“Il Consorzio è nato per promuovere questa varietà autoctona – spiega Occhetto – grazie all’impegno di giovani imprenditori agricoli uniti nell’intento di sostenere la produzione della pera Madernassa e di far conoscere sempre di più le sue peculiarità. Nella mia realtà agricola porto avanti un progetto di fattoria didattica per avvicinare i consumatori, sin da bambini, alle eccellenze frutticole del nostro territorio e sensibilizzarli ai valori della stagionalità e della genuinità del buon cibo a Km zero”.

Nel corso della serata, mentre Daniele racconterà storia, aneddoti e caratteristiche della pera Madernassa, insegnanti e studenti del corso ENAIP ad indirizzo ristorazione realizzeranno in diretta tre ricette da assaporare in abbinamento a sorsi di birra Baladin.

“Da veri custodi del territorio – sottolineano il presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada, e il direttore, Francesco Goffredo – i nostri agricoltori puntano sulla distintività e sulla riscoperta di antiche varietà locali per affrontare il mercato globalizzato e standardizzato creando sistemi economici locali attorno al valore del cibo. Un valore che Campagna Amica si impegna ogni giorno a salvaguardare attraverso il censimento dei ‘Sigilli’, un patrimonio unico e inestimabile di cui fa parte anche la pera Madernassa”.

Appuntamento, dunque, per giovedì 9 gennaio alle ore 18, all’Open Baladin in piazza Foro Boario a Cuneo. L’evento è gratuito e aperto a tutti con obbligo di prenotazione (telefono: 0171 489199).