Bra, Basso sostituisce Gramaglia: Bruna Sibille è nuova capogruppo PD

Durante il Consiglio comunale braidese del 7 gennaio è stata approvata la surroga del consigliere Walter Gramaglia, che va a ricoprire la carica di assessore ai Lavori Pubblici (ed altro). E’ subentrata la prima dei candidati della lista del Partito Democratico alle elezioni del giugno scorso: si tratta di Marta Basso, detta Mara, la quale torna in Consiglio comunale dopo già esservi stata dal 2019 al 2024.

Il circolo braidese del Partito Democratico di Bra-Cherasco ringrazia di cuore Mara per la sua rinnovata disponibilità, che ci consente di fruire nuovamente delle sue elevate competenze ed esperienze, in particolare per quanto riguarda la Finanza pubblica.

Informiamo inoltre che il gruppo consiliare del PD ha proceduto anche alla nomina del nuovo capogruppo, indicando Bruna Sibille a rivestire questo ruolo.