Disponibili cinque posti per il Servizio Civile Universale nel Comune di Racconigi

É stato pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili il bando per la selezione dei volontari per il Servizio Civile Universale (anno 2025); il Comune di Racconigi mette a disposizione 5 posti in diversi ambiti:

2 posti in Biblioteca,

1 all’Asilo Nido,

1 al Centro Giovani,

1 in Comune, con destinazione all’affiancamento del personale scolastico per l’assistenza fisica degli alunni disabili.

Il Servizio Civile Universale rappresenta un’opportunità unica di crescita personale e professionale per i giovani tra i 18 e i 28 anni, che avranno la possibilità di impegnarsi attivamente nella comunità e acquisire competenze utili per il loro futuro. L’obiettivo è quello di potenziare la coscienza civica dei giovani volontari, coinvolgendoli in attività rivolte a diverse fasce della popolazione, in particolare quelle più fragili.

L’impegno richiesto è di 25 ore settimanali per un anno, con un rimborso spese mensile pari a 507,30 euro.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 18 febbraio alle ore 14, esclusivamente tramite il portale online dedicato (https://domandaonline.serviziocivile.it/).

È possibile trovare ulteriori dettagli sui progetti e le modalità di iscrizione al seguente link: https://www.monviso.it/servizio-civile/evento.asp?IdNews=1000005108.