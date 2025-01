Monforteatro 2025: dal 26 gennaio la rassegna che unisce teatro e comunità

Quattro appuntamenti tra emozione e riflessione nel cuore delle Langhe

Il Teatro Comunale di Monforte d’Alba torna a essere protagonista con la nona edizione di Monforteatro, la rassegna teatrale organizzata dall’Associazione Coincidenze APS in collaborazione con la Pro Loco e il Comune di Monforte d’Alba. Dal 26 gennaio al 9 marzo 2025, quattro spettacoli di grande qualità accompagneranno il pubblico in un viaggio tra storie emozionanti, ironiche e riflessive, mantenendo l’amata tradizione del “tè delle cinque”, un momento conviviale che precede ogni rappresentazione.

"Monforteatro rappresenta un’occasione preziosa per rafforzare il legame tra il teatro e la comunità. Il nostro obiettivo è rendere il teatro accessibile a tutti, offrendo spettacoli di qualità in un ambiente accogliente e familiare. Anche quest’anno abbiamo selezionato opere che alternano ironia e riflessione, per coinvolgere il pubblico in storie che parlano di noi e del nostro tempo", ha dichiarato la direttrice artistica Katya Gallesio.

Il programma

La rassegna propone un ricco cartellone che valorizza le compagnie del territorio:

Domenica 26 gennaio – Premiata merceria Spatusso , scritto e diretto da Oscar Barile , con la compagnia Nostro Teatro di Sinio .

– , scritto e diretto da , con la compagnia . Domenica 9 febbraio – Ën piása: 2 sgiaflun e n’oca , scritto e diretto da Walter Gabutti , messo in scena dall’ Associazione per gli studi su Cravanzana .

– , scritto e diretto da , messo in scena dall’ . Domenica 23 febbraio – Siamo fuori di testa , di Camillo Vittici , portato in scena dal Piccolo Teatro Bra , con la regia di Marta Tibaldi .

– , di , portato in scena dal , con la regia di . Domenica 9 marzo – ‘N terno au lot, di Antonella Zucchini, con la Nuova Filodrammatica Carrucese e la regia di Massimo Torrelli.

Informazioni utili

Tutti gli spettacoli, a ingresso gratuito, inizieranno alle ore 17:00 presso il Teatro Comunale di Monforte d’Alba. Non è necessaria la prenotazione dei posti. Per ulteriori dettagli è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo email: coincidenzeteatro@gmail.com.