In arrivo a Dronero il primo show dell’anno firmato Blink: protagonista il Campione del Mondo di Magia Sergio Starman

Sarà una serata sbalorditiva, un susseguirsi di atti magici, poetici, comici e riflessivi. A Dronero è in arrivo un nuovo imperdibile spettacolo firmato Blink Circolo Magico, il primo di un 2025 che si annuncia essere pieno di sorprese.

Appuntamento al teatro Iris sabato 18 gennaio, alle ore 21, con il Campione del Mondo di Magia Sergio Starman ed il suo “Guazzabuglio”, originalissimo show per tutta la famiglia organizzato nell’ambito della rassegna magica Sim Sala Blink.

Guazzabuglio di titolo… e di fatto!



Emozioni diverse, coinvolgenti, leggere e profonde: gli spettatori si porteranno a casa un’esperienza unica, mai provata prima. Quello che infatti inizialmente potrà sembrare uno show dagli aspetti apparentemente non omogenei, in realtà diventerà una scoperta caratterizzata dai tratti che solo Starman con la sua arte magica riesce a realizzare. Come in un ensemble di strumenti musicali dove anche se tutti diversi essi riescono a creare un’armonia tra di loro, tutto avrà un filo logico.



Al secolo Sergio A. Siepe, nato a Buenos Aires, in Argentina, il 28 febbraio 1978, Starman è un mago ed artista poliedrico. Di lui quell’essere “nato sotto il segno dei Pesci”, da bambino timido ed introverso aver scoperto la passione per la magia a dieci anni, grazie a un amico di scuola, che lo ha aiutato a superare la sua timidezza ed a comunicare con il mondo esterno.





Dopo essersi iscritto alla “Escuela Master Magia Show” di Buenos Aires, Starman ha iniziato a imparare i segreti dell’arte del prestigiatore. Dagli spettacoli per i compagni di scuola che lo hanno incoraggiato a perseguire il suo sogno, ha trasformato la sua passione in una professione, firmando un contratto di cinque anni con una società che gestisce ristoranti esclusivi. Così, ha iniziato a viaggiare in diverse parti del mondo, dove ha affinato le sue abilità nel close-up e nella micromagia. Dopo essersi innamorato dell’Italia, aver proprio qui incontrato l’amore ed essersi sposato, ha scritto e interpretato diversi spettacoli di magia per bambini. In Italia, ha inoltre frequentato importanti circoli magici e ha presentato conferenze per professionisti del settore, con particolare enfasi sulle nuove tecniche manipolative.



La sua eccezionale carriera artistica lo ha condotto al Campionato Mondiale di Magia in Corea nel 2018, dove ha ottenuto un notevole terzo posto nella categoria di micromagia. Inoltre, ha trionfato con il primo premio ed il Grand Prix in prestigiosi concorsi magici in Russia, Lettonia e Svizzera, dimostrando la sua straordinaria abilità e creatività. Nel maggio del 2023, ha aggiunto un altro importante traguardo alla sua carriera, diventando il Campione Italiano di Magia.





Un 2025 pieno di sorprese



“Non potevamo iniziare questo 2025 nel modo migliore - commenta Giorgio Barbero, presidente del Circolo Magico Blink - Sergio Starman, il mago argentino che ha fatto ritorno alle sue radici in Italia, è un vero maestro dell’arte magica. Con oltre tre decenni di esperienza internazionale e una collezione di premi prestigiosi, incanta e intrattiene con il suo stile unico e coinvolgente. Sempre alla ricerca di perfezionamenti e nuove proposte, con la passione nel cuore, l’amore per la meraviglia e l’incanto, continua la sua attività professionale regalando emozioni e stupore a chi ha la fortuna di assistere ad una sua performance.



Per l’anno 2024/25 abbiamo un programma ricco e trasversale, con la partecipazione di artisti talentuosi che con determinazione e impegno hanno raggiunto riconoscimenti e livelli importanti nel panorama magico italiano e internazionale. Il pubblico sicuramente apprezzerà la trasversalità dell’offerta, che spazia dalla comicità al mentalismo, dal varietà a momenti di riflessione conditi da tanta ilarità e leggerezza. A dicembre 2025 festeggeremo il decimo anno della nostra rassegna e abbiamo in programma un galà con tanti amici e ospiti internazionali per offrire al nostro pubblico un altro grande momento di magica felicità. Occhi aperti quindi, come sempre, Don’t Blink!”



Biglietto unico 12 Euro. Per maggiori informazioni e prenotazioni sul sito internet www.blinkcircolomagico.it o telefonando al numero 366.5397023.

La rassegna Sim Sala Blink è patrocinata dalla Provincia di Cuneo, dal Comune di Dronero, dall’ATL Cuneese, dalla Fondazione CRC e dalle Acli Arte e Spettacolo Cuneo.