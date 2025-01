Valorizzazione della Cuneo-Ventimiglia-Nizza, voto favorevole del Movimento 5 Stelle alla Camera

Dal Gruppo 5 Stelle Piemonte riceviamo e pubblichiamo:

Ieri, mercoledì 8 gennaio, alla Camera il Movimento 5 Stelle ha votato a favore la ratifica della convenzione - siglata a Milano il 12 aprile 2024 - per la valorizzazione ferrovia Cuneo-Breil-Ventimiglia, un passaggio fondamentale per preservare la linea e garantire collegamenti efficienti non solo tra Italia e Francia, ma anche per le comunità locali.

La Cuneo-Breil-Ventimiglia è un’infrastruttura che genera importanti ricadute economiche, turistiche ed ambientali sui territori coinvolti, garantirne la manutenzione ordinaria e l’esercizio significa assicurare la continuità di un collegamento transfrontaliero cruciale e strategico.

Siamo favorevoli a iniziative capaci di rafforzare la cooperazione tra Italia e Francia, ma dobbiamo ribadire ancora una volta la necessità di utilizzare le risorse a disposizione con responsabilità e lungimiranza. Mentre lo Stato investe miliardi sull’inutile Tav, infatti, tantissime infrastrutture locali piemontesi restano incomplete e abbandonate. Un esempio è il parco di smistamento di Alessandria, chiave di volta per la logistica del territorio, un progetto strategico fortemente voluto dalla nostra ex senatrice Susy Matrisciano ma per il quale attendiamo ancora i finanziamenti necessari alla realizzazione.

Confermando l’importanza di valorizzare i collegamenti transfrontalieri e di sostenere progetti di cooperazione bilaterale che promuovano la sostenibilità e l’integrazione europea, chiediamo al Governo di impegnarsi anche nel mettere in campo un piano strutturato per dare priorità alle opere che più impattano sulla vita dei cittadini e delle comunità locali. Basta con gli sprechi e le opere faraoniche, rispondiamo alle necessità dei territori.

Antonino Iaria, Deputato M5S, Sarah Disabato, Capogruppo regionale M5S Piemonte, Alberto Unia, Consigliere regionale M5S Piemonte, Pasquale Coluccio, Consigliere regionale M5S Piemonte