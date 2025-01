Unisciti a Noi: Diventa Volontario della Cuneo Granda Academy

Hai mai sognato di fare la differenza nella vita di giovani promesse dello sport? La Cuneo Granda Academy, società giovanile di volley femminile, è alla ricerca di persone come te: appassionate, generose e pronte a dedicare un po' del loro tempo per sostenere le nostre giovani campionesse in crescita.

Perché diventare volontario?

Ogni ruolo che svolgerai, grande o piccolo, contribuirà a creare un ambiente ideale dove le nostre ragazze possano crescere, imparare e raggiungere i loro sogni sportivi.

In che modo puoi aiutarci?

Ci sono tanti modi per fare la differenza:

Supporto logistico durante le partite e gli allenamenti.

Aiuto nell’organizzazione di eventi sportivi e tornei.

Accompagnamento durante le trasferte.

Gestione e preparazione delle attrezzature sportive.

Collaborazione nella comunicazione e promozione delle attività del club.

Non è richiesta alcuna esperienza specifica, solo la voglia di mettersi in gioco e un pizzico di entusiasmo per la pallavolo e lo sport giovanile.

Cosa offriamo ai volontari?

L’opportunità di vivere da vicino il mondo dello sport.

La soddisfazione di essere parte integrante del successo delle nostre atlete.

Un ambiente accogliente e dinamico dove fare nuove amicizie.

Lo svolgere un servizio con spese a carico della Academy, senza gravare su investimenti personali

Come partecipare

Se sei pronto a dedicare anche solo un po’ del tuo tempo per un progetto che costruisce il futuro di tante giovani ragazze, contattaci oggi stesso:

Email : media@morenews.it

Telefono: 3933357788

Insieme possiamo fare la differenza e accompagnare queste giovani promesse verso grandi traguardi, dentro e fuori dal campo. Unisciti alla famiglia della Cuneo Granda Academy!

