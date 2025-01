Servizio civile a Cherasco: liberi due posti all'ufficio turistico

È stato pubblicato il bando per la selezione dei volontari che vorrebbero svolgere servizio civile nel 2025 - 2026. Anche Cherasco offre la possibilità ai giovani tra i 18 e i 28 anni di partecipare al Servizio Civile Universale: il progetto riguarda l’esperienza presso l’ufficio turistico e si intitola "CULTURA INCLUSIVA" ed è valido per due posti.

Il progetto si propone di rendere la cultura accessibile e fruibile, promuovendola tramite vari canali, con un focus sui linguaggi giovanili. L’obiettivo è valorizzare la cultura locale attraverso iniziative ed eventi che favoriscano la scoperta delle tradizioni e il confronto con altre realtà, ampliando le conoscenze in chiave educativa.

«Sono anni che all’ufficio turistico di Cherasco c’è la possibilità di svolgere un anno si servizio civile – dice Alessandro Bollano consigliere delegato alle politiche giovanili - giovani di età compresa fra i 18 e i 28 anni hanno un'opportunità di formazione vivendo un’esperienza preziosa per la loro crescita, sia che siano orientati nel settore sia che decidano di fare altro nella vita. Sono comunque 12 mesi importanti di vita a contatto con un ente pubblico, un ufficio molto vivace nell’organizzare eventi e a contatto con i visitatori. Invitiamo quindi i giovani cheraschesi a partecipare al bando per i prossimi 12 mesi da trascorrere con le nostre impiegate dell’ufficio turistico».

I giovani impegnati nel Servizio Civile ricevono un rimborso di 507,30 euro mensili.

Possono fare domanda cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, non appartenenti a corpi militari o forze dell'ordine, cittadini italiani o di altri paesi dell'Unione Europea, cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti.

La scadenza per la presentazione delle domande è il 18 febbraio 2025: gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

L’accesso alla piattaforma è possibile solo attraverso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) per i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero o con le credenziali fornite dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale per i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

Successivamente all’invio della domanda, il candidato verrà convocato per un colloquio di selezione.

Per informazioni contattare l'ufficio turistico al numero 0172.427050.