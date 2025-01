Il presidente Cirio sulla nomina di Axel Iberti alla guida dell'Ente Fiera di Alba: "Persona di grande valore, con esperienza internazionale"

"L’arrivo di Axel Iberti alla guida dell’Ente fiera del Tartufo rappresenta un’ottima notizia per la manifestazione e per Alba. Bene ha fatto il sindaco a individuare una persona di grande valore, con esperienza internazionale, che ha già avuto modo di contribuire alle attività della Fiera con iniziative preziose e innovative".

Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio commenta la notizia delle nuove nomine all'interno dell'Ente Fiera.

"La sua figura - aggiunge Cirio - rappresenta un’ottima sintesi, quindi, tra la continuità del buon governo dell’ente guidato da Liliana Allena e la giusta necessità di saper rinnovare che caratterizza da sempre questo ente. A Liliana va il mio profondo ringraziamento e quello della Regione Piemonte per il prezioso lavoro svolto in questi anni in cui, grazie alla sua guida capace, la Fiera ha continuato a crescere ed è oggi uno degli eventi gastronomici italiani più noti al mondo".