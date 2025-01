Tempo di estrazione a Dronero con lotteria de “Il Bottegone”

“Stiamo raccogliendo le ultime matrici dei numeri consegnati durante il periodo natalizio e catalogando i premi che verranno estratti. Sono tantissimi, uno più bello dell'altro!”.



A Dronero, l’associazione “Il Bottegone” annuncia così l’attesissima estrazione della lotteria, diventata ormai nella cittadina l’appuntamento fisso di inizio anno. Un’iniziativa bellissima, che prima di tutto consolida il legame tra i commercianti del territorio, organizzata in collaborazione con la Proloco locale, che vanta il contributo del Comune di Dronero e della Banca di Caraglio.



Anche quest’anno ci sono, oltre che per i primi tre classificati, tantissimi altri premi in palio. L'estrazione verrà fatta lunedì 13 gennaio , alle ore 14, nella saletta della pasticceria Cucchietti: sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook "Il Bottegone".



I numeri vincenti verranno poi pubblicati sulla pagina social ma anche affissi per le vie di Dronero, nonché nei vari negozi associati.