Tarantasca: inaugurato il T-Centro, nuovo spazio aggregativo dedicato a giovani e famiglie

Nel pomeriggio di mercoledì 8 gennaio si è svolta l’inaugurazione di T-Centro, il nuovo spazio aggregativo dedicato a giovani e famiglie, situato in Via Pino Isasca 6, presso il Salone Polivalente di Tarantasca.

Il progetto è stato reso possibile grazie al finanziamento di 76.000 euro ottenuto dal Comune di Tarantasca attraverso il bando “Spazio Giovani” della Fondazione CRC.

La scrittura e la progettazione dell’iniziativa sono state curate dalla dottoressa Sara Castello e dai Consiglieri Manuel Cesana e Nicolò Bertaina.

Nei mesi scorsi sono stati completati i lavori di adeguamento dello spazio, che hanno incluso l’installazione di pareti mobili scorrevoli, l’acquisto di nuovi arredi e tecnologie e la realizzazione di un impianto di riscaldamento per rendere l’ambiente fruibile, accogliente e accessibile a tutti.

Il centro è stato realizzato in collaborazione con numerosi enti e associazioni locali: il Comune di Tarantasca (capofila), l’Istituto Comprensivo Isoardo Vanzetti, le cooperative Insieme a Voi e Caracol, il Gruppo Amici della Biblioteca, il Gruppo Eventi Tarantasca, Simona Sedda e il baby parking A Piccoli Passi, l’ASD Il Gecko Tarantasca, l’ASD Tarantasca 2018 e il Gruppo Donatori Sangue.

Durante l’inaugurazione erano presenti il Sindaco Giancarlo Armando, il Vice Sindaco Bruna Giordano, i consiglieri delegati al progetto Manuel Cesana e Nicolò Bertaina e alcuni membri dell’Amministrazione Comunale, la Consigliera Generale della Fondazione CRC Maura Anfossi, la dirigente scolastica Stefania Magnaldi, il Vice Presidente del Consiglio Regionale Franco Graglia, il parroco Don Ezio Marsengo, l'Assessore buschese Lucia Rosso, i rappresentanti degli enti partner, i ragazzi della Scuola Primaria con le loro insegnanti, oltre a genitori e famiglie.

Il pomeriggio è iniziato con l’accoglienza e la presentazione del progetto e delle attività future, seguita dagli interventi degli ospiti.

Tutti hanno sottolineato l’importanza di un luogo come T-Centro, concepito per essere un punto di riferimento dove i giovani possano sentirsi a casa, sperimentare nuove esperienze, valorizzare i propri talenti e sviluppare competenze utili per affrontare le sfide del futuro.

Il centro offrirà una vasta gamma di attività per rispondere alle esigenze della comunità: servizi di doposcuola e sostegno all’apprendimento, letture animate, attività ricreative, orientamento, sensibilizzazione sulla donazione del sangue, eventi di socializzazione, serate informative e cinema, attività sportive e giornate ludico-ricreative.

L’evento si è concluso con il taglio del nastro insieme ai bimbi della prima elementare segno di una sensibilità forte verso le giovani leve, il futuro della comunità, e un rinfresco offerto dall’amministrazione comunale, dando ufficialmente il via a questo nuovo spazio dedicato alla crescita e alla socialità dei giovani del territorio.

Il Sindaco Giancarlo Armando ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando il valore del progetto e ringraziando i due giovani Consiglieri Manuel Cesana e Nicolò Bertaina, che insieme alla dottoressa Sara Castello hanno sviluppato un’idea capace di rispondere alle esigenze dei giovani e della comunità. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche all’Ufficio Tecnico del Comune e agli architetti Isoardi e Maiorano per il lavoro svolto fino ad oggi.

“Sono soddisfatto della bella sinergia tra il Comune e le varie associazioni che operano sul territorio a favore dei giovani e delle famiglie. La nostra Amministrazione vuole essere sempre attenta alle giovani leve ed operare affinché sempre più famiglie giovani possano trovare servizi e possibilità. I ragazzi sono il nostro futuro! Saranno belle opportunità per tutti!” ha dichiarato il Sindaco.

