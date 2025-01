Cerchi l’anima gemella? Se sei single, cogli questa opportunità!

Stanco di appuntamenti dove l'unica chimica che senti è quella tra il formaggio e il vino?

Chi è l’Agenzia Anna&Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 20 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Questa settimana abbiamo selezionato alcuni annunci di persone che, come te, stanno cercando una persona con la quale condividere la propria vita.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci che leggerai di seguito sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Lui, single, 37 anni

37 anni, alto, bruno, con occhi verdi, sono un graduato delle Forze dell’Ordine, divorziato da tempo, non ho ancora trovato una donna di cui innamorarmi veramente, quella che mi faccia battere il cuore, nel tempo libero, insegno karate ai bambini e cerco una donna speciale, capace di farsi conquistare non solo dalla mia forza ma anche dalla mia dolcezza. Se pensi di essere quella giusta, chiamami al 3403848047

Lui, single, 47 anni

Dicono che sono un bell'uomo, ho 47 anni, ingegnere, appassionato di ciclismo e sci. Cerco una donna intelligente e ironica, capace di farmi sorridere, e che sappia ridere della vita, che sia femminile, carina, beh! una donna così potrebbe essere la compagna perfetta per rendermi davvero felice, se ti piacciono le sfide, contattami al 340 3848047!

Lui, single, 57 anni

57 anni, medico cardiologo con un sorriso sempre pronto e una barzelletta a portata di mano (perché ridere è la miglior terapia, no?). Ho una figlia grande, già sposata, sono libero da legami familiari, nel tempo libero, adoro viaggiare e scoprire nuovi luoghi, ma il mio vero sogno è trovare una brava signora, semplice e carina, se pensi che la vita sia troppo corta per non ridere e viaggiare, allora potresti essere la mia metà perfetta! Chiama direttamente al 340 3848047!

Lui, single, 65 anni

65 anni, vedovo senza figli, dicono un bell’uomo, nonostante l'età, sono un pensionato benestante e distinto, ma mi annoio facilmente senza una buona compagnia! Cerco una donna che sappia apprezzare una bella risata, un buon vino e una conversazione interessante, se ami la vita senza prendersi troppo sul serio, chiamami! Chi lo sa, magari, possiamo divertirci insieme... o almeno provarci! chiama direttamente al 340 3848047!

Annunci per Lui

Lei, single, 32 anni

Tutti dicono che sono una donna bellissima, intelligente, che lavora sodo, 32enne, cerco un compagno serio per costruire un futuro insieme, che sia pronto per il matrimonio o una convivenza... insomma, basta con le cene al volo e le serate Netflix solitarie! Se sogni una compagna affidabile, potrei essere la tua metà perfetta! Chiama direttamente al 340 3848047

Lei, single, 41 anni

Ho 41 anni, snella, bionda con occhi azzurri. Operaia di giorno, pasticcera di sera, cerco un compagno serio pronto a camminare insieme e gustare una fetta di dolce fatto in casa. Se ami la vita semplice e dolcissima, chiamami! il mio forno è sempre occupato da un dolce, ma il posto accanto a me è sempre libero, che ne pensi di incontrarci? Chiama direttamente al 340 3848047

Lei, single, 50 anni

Ho 50 anni, nonostante l'età, affabile e infermiera di professione. Sono sola da tempo, e cerco un compagno che sappia come prendersi cura di me...se sei un uomo gentile, capace di far sorridere una donna che passa le giornate a "curare" gli altri, allora potresti essere il mio uomo ideale..chiama direttamente al 340 3848047!

Lei, single, 61 anni

61 anni, vedova, molto carina e italiana (e sì, la pasta fatta in casa è una mia specialità!). Mi piace cucinare e ho un ordine impeccabile in casa, cerco un compagno che sappia apprezzare le piccole cose della vita: una cena tranquilla, una bella chiacchierata e magari un po’ di serenità insieme. a me non importa la tua età, se sei un brav'uomo! Chiama direttamente al 340 3848047!

