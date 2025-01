Alba svela i progetti di restyling partecipato dei giardini di via Aldo Moro e corso Piave

Sabato 18 gennaio l’Amministrazione comunale di Alba presenterà ufficialmente i progetti di riqualificazione dei giardini di via Aldo Moro e dell’area verde di corso Piave 83-85, un intervento complessivo dal valore di 400 mila euro. L’iniziativa, aperta al pubblico, prevede due incontri distinti: il primo alle ore 10 in corso Piave, il secondo alle ore 11 in via Aldo Moro. I cittadini potranno visionare i dettagli degli interventi e offrire suggerimenti o contributi nell’ambito di una progettazione partecipata, realizzata in collaborazione con il Comitato di Quartiere Piave.

Il progetto di via Aldo Moro prevede un nuovo ingresso e percorsi pedonali in un’area boschiva, con uno spazio centrale dedicato a un gioco d’acqua ispirato alla dinamica dei fluidi. Attraverso elementi come il mulino e la vite di Archimede, i bambini potranno apprendere giocando. Le pavimentazioni antitrauma e drenanti garantiranno sicurezza e accessibilità, mentre nuove alberature, arbusti e aiuole favoriranno la biodiversità e l’impollinazione, rendendo il parco completamente inclusivo e fruibile da tutti.

Nell’area verde di corso Piave, il focus sarà sulla riorganizzazione degli spazi con un nuovo collegamento pedonale tra i percorsi esistenti, pavimentazioni antitrauma nelle aree gioco e un manto sintetico per l’arena sportiva destinata a basket e calcio. Saranno inoltre predisposte nuove zone pic-nic, aree di sosta per biciclette e alberi per garantire ombra e comfort.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Edoardo Fenocchio, ha evidenziato il valore dell’iniziativa: “Questi interventi non sono solo un investimento sulla qualità urbana, ma rappresentano un’opportunità per coinvolgere i cittadini e rafforzare il legame tra i quartieri e la comunità. La progettazione partecipata è essenziale per rispondere alle esigenze reali delle persone.”