Confindustria Cuneo: percorso di formazione “Immigration Management”, l’immigrazione per cambiare marcia

L’integrazione delle persone straniere rappresenta una risorsa sempre più strategica per le aziende, oltra a essere un acceleratore di inclusione e benessere per l’intera società.

Per accompagnare le aziende in questa direzione, Fondazione Industriali Ets propone il primo percorso di “Immigration Management” dedicato agli strumenti per organizzare gli inserimenti di persone straniere in azienda, attraverso l’approfondimento sia di aspetti tecnico-normativi sia di aspetti culturali, fornendo così un approccio completo, a misura di azienda. Il corso, gratuito, si articola in due moduli, dedicati a esaminare i diversi aspetti della materia con professionisti del settore.

Giovedì 16 gennaio, dalle 14 alle 18, si terrà il modulo dal titolo “Gestione Strategica e Normativa dei Permessi di Soggiorno” che vedrà come docenti con Laura Furno – avvocata, Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (Asgi) e Miranda Andreazza – responsabile del servizio Inclusione e lavoro, Agenzia Piemonte Lavoro (Apl).

Il modulo approfondirà aspetti quali le tipologie di permessi di soggiorno e le loro implicazioni per il mondo del lavoro, le loro procedure di rilascio, rinnovo e conversione, le specificità dei permessi per i titolari di protezione internazionale e richiedenti asilo, i servizi del territorio a sostegno delle imprese nell’assunzione del personale straniero.

Venerdì 21 febbraio, dalle 9 alle 13, si terrà il modulo dal titolo “La Roadmap dell’inclusione. Dall'accoglienza alla partecipazione: strategie inclusive” che vedrà come docenti Elena Dall’Amico – project manager, Ceipiemonte Scpa (Formazione, Orientamento e Lavoro) e Sambu Buffa – Diversity Mindset trainer, esperta in strategie di marketing e comunicazione inclusiva. Il modulo approfondirà tematiche quali i metodi e gli strumenti per costruire un ambiente lavorativo inclusivo dalla fase di pre-inserimento e dell’inserimento, insieme alla gestione delle risorse umane.

Ci si soffermerà, inoltre, sulle modalità per riconoscere e superare i pregiudizi nei processi di inclusione e sulla gestione e valorizzazione delle differenze nei contesti lavorativi, con un focus sulla valutazione dell’impatto della diversificazione in azienda. Il percorso di formazione è erogato dalla Scuola d’Impresa di Confindustria Cuneo e realizzato con il sostegno della Camera di commercio di Cuneo. A chi seguirà entrambi gli incontri verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Il corso di formazione è gratuito e a numero chiuso, con iscrizione obbligatoria. Sede del corso: via Vittorio Bersezio, 9 – Cuneo

Per iscriversi è necessario compilare il seguente modulo: https://bit.ly/3DKo6vk Per informazioni: info@fondazioneindustriali.it / +39 0171 455677

Fondazione Industriali Ets, che è costituita da oltre 20 imprese cuneesi e Confindustria Cuneo, si pone l’obiettivo di favorire l’inserimento e il reinserimento lavorativo delle fasce più fragili della popolazione, organizzare attività di formazione per le nuove generazioni, incentivare la parità di genere e proporre attività di valorizzazione della cultura d’impresa e del lavoro. I percorsi della Fondazione si concentreranno anche sulla gestione di emergenze occupazionali, sulla promozione del volontariato aziendale e sull’integrazione di persone in situazioni di svantaggio, come gli stranieri o i detenuti, anche attraverso la creazione di percorsi formativi e di inserimento lavorativo capaci di determinare un impatto positivo sul territorio.

https://www.fondazioneindustriali.it/