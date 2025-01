SCI / Nello slalom del Trofeo Peira Impianti ad Artesina vincono gli allievi Scrimaglia e Ranieri e i ragazzi Peira e Sartoris

Le foto delle premiazioni dello Slalom del Trofeo Peira Impianti ad Artesina (per gentile concessione del Mondolè Ski Team Artesina)

Sabato 11 gennaio la nebbia scesa sulla pista Gaviot di Artesina ha condizionato la disputa del Trofeo Peira Impianti, uno slalom indicativo per le categorie Children della Circoscrizione di Cuneo, permettendo di disputare solo una manche.

Federico Scrimaglia dello Sci Club Limone ha vinto la gara degli Allievi facendo segnare il tempo di 44”,64/100, con 14/100 di vantaggio su Matteo Peira del Mondolé Ski Team e 44/100 su Diego Cameroni dello Sci Club Limone. Dal quarto al decimo posto in classifica troviamo Francesco Dellaferrera dello Sci Club Limone, Mattia Petrelli del Mondolé Ski Team, Daniel Giraudo e Giacomo Re dello Sci Club Limone, Tommaso Gesso del Mondolè Ski Team, Giacomo Demaria dello Sci Club Val Vermenagna e Augusto Barel Azzoaglio dello Ski College Limone. In campo femminile prima Benedetta Rosa Ranieri, milanese dello Sci Club Limone, in 45”,67/100, con distacchi rispettivamente di 13/100 e di 1”,69/100 su Gea Zaquini dello Sci Club Valbormida e su Giorgia Casella del Mondolé Ski Team.

Completano la top ten Linda Ottonello e Cecilia Balbo del Mondolè Ski Team, Sofia Musso dello Sci Club Limone, Martina Biffo, Valentina Ferraiuolo ed Emma Castagnola del Mondolè Ski Team e Lucia Macagno dello Sci Club Limone.

Tripletta del Mondolè Ski Team nella categoria Ragazzi: primo Paolo Peira in 45”,28/100 seguito da Romeo Calcagno a 37/100 e da Riccardo Droghi ad 1”,63”. Dal quarto al decimo posto in classifica troviamo Sebastiano Dotta dello Ski College Limone, Niccolò Capecchi dello Sci Club Limone, Giacomo Tosello dello Snow Team Limone, Stefano Blengino dell’Equipe Limone, Alessio Berutti dello Sci Club Limone, Vittorio Rosen dell’Equipe Limone e Giorgio Ghiglione dello Sci Club Limone Due.

Tra le Ragazze affermazione di Margherita Sartoris dell’Equipe Limone in 47”,89/100, con 46/100 di margine sulla compagna di squadra Anna Lanzavecchia. Al terzo posto Rachele Canepari dello Ski College Limone e a completare la top ten sono Vittoria Simonelli del Mondolé Ski Team, Giulia Candelo dell'Equipe Limone, Matilde Dellepiane del Mondolè Ski Team, Giulia Delugu dell’Equipe Limone, Sveva Maglio ed Alice Tosello dello Sci Club Limone e Maddalena Arundo del Val Vermenagna.