Ente Fiera di Alba, la presidente Allena ai saluti: "Sono stati 10 anni bellissimi, intensi, emozionanti e pieni di soddisfazioni e risultati eccellenti"

"Si è concluso il mio secondo mandato come Presidente dell’Ente Fiera del Tartufo Bianco d’Alba, il massimo previsto dallo Statuto. Sono stati 10 anni bellissimi, intensi, emozionanti e pieni di soddisfazioni e risultati eccellenti". Si apre così il post di commiato dell'ormai ex presidente dell'Ente Fiera di Alba, Liliana Allena, per due lustri al timone dell'istituzione deputata all'organizzazione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba e di Vinum Alba, due tra le principali manifestazioni piemontesi, entrambe di livello internazionale.