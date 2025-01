Piozzo, materiale di cartoleria donato alle scuole grazie alla raccolta promossa dal Lions Club Carrù-Dogliani

Venerdì 10 gennaio Romana Gaiero, presidente del Lions Club Carrù-Dogliani, ha consegnato alle scuole di Piozzo una generosa raccolta solidale di materiale scolastico in collaborazione con le cartolerie locali: Casarico Rosella e Cartavelina per Carrù, Casarico, Penna a Sfera, Punto e Virgola per Dogliani, Tabaccheria De Stefanis e La Piazzetta di Marika Fabiano per Farigliano.

Il progetto, denominato “Zaino sospeso” si è basato sul libero acquisto di materiale di cancelleria e il suo deposito in uno scatolone dedicato all’interno degli esercizi commerciali.

Al termine dell’iniziativa, i soci del Lions Club si sono recati presso i negozi per ritirare i generosi contributi donati e consegnati alle scuole che hanno aderito al progetto.

Il sindaco e l’Amministrazione comunale, rappresentati durante la consegna dalla consigliera Barbara Calleri, desiderano ringraziare la presidente Romana Gaiero e i soci del Lions Club Carrù-Dogliani "per la lodevole iniziativa di solidarietà e di sostegno".