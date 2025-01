Ceva, prosegue la stagione teatrale al “Marenco”

Prosegue con grande successo la stagione teatrale del Teatro Marenco di Ceva. Giovedì 16 gennaio alle ore 21 andrà in scena “Every Brilliant Thing (Le cose per cui vale la pena di vivere)”, con Filippo Nigro. Adattamento italiano dell’opera teatrale dello scrittore britannico Duncan Macmillan scritta nel 2013, “Every Brilliant Thing” è un’autobiografia brillante nella quale vengono elencate una serie di “cose per cui vale la pena vivere”, una lista condivisa in modo intimo e confidenziale tra il protagonista e il pubblico, che viene coinvolto e diventa complice della narrazione.

L’opera teatrale, un vero e proprio viaggio esperienziale per gli spettatori, si costruisce ogni volta in modo differente, e con una leggerezza mai superficiale riesce a toccare temi profondi e complessi.

I prossimi appuntamenti con la stagione teatrale sono in calendario per il 21 e 22 febbraio con “Eccezione”, trittico di circo contemporaneo con protagonista il MagdaClan Circo; il 19 marzo con “Vicini di casa”, con Amanda Sandrelli e Gigio Alberti; la conclusione il 3 aprile con “Non si fa così”, con Lucrezia Lante della Dovere ed Arcangelo Iannace.

“La Stagione teatrale del Teatro Marenco, organizzata per la prima volta direttamente dal Comune in collaborazione con Piemonte dal Vivo – commenta Manuel Alciati, consigliere responsabile della stagione – sta avendo un grande successo, e ottimi riscontri dimostrati dal fatto che ogni spettacolo in cartellone è già sold out. Una proposta culturale di grande spessore che sta avendo i meritati riscontri da parte del pubblico”.