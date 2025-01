Scivolandia 2025: “I Romani delle Langhe” trionfano sulle nevi di Pontechianale [FOTOGALLERY]

Pontechianale, sotto un cielo stellato e un’atmosfera magica, ha accolto quasi 1000 spettatori nella serata di ieri, sabato 11 gennaio, per la quinta edizione di Scivolandia, la folle gara di slitte artigianali che è ormai diventata un appuntamento imperdibile con equipaggi che provengono da tutto il Piemonte.

Nonostante le temperature sotto zero, il pubblico ha tifato calorosamente lungo la pista Pineta Nord, tra scenette spettacolari e discese imprevedibili.

Una partecipazione record che premia l’impegno per l’evento, organizzato dalla Pro Loco presieduta dal neo presidente Giacomo Arnaudo, con il supporto di numerosi volontari e dalla Pontechianale Sci (gestione impianti) e dell’ideatore e direttore artistico Andrea Caponnetto.

Scivolandia 2025 ha animato una nuova pista allestita della stazione sciistica Pineta Nord, scombinando un po’ i piani dei partecipanti habitué e rendendo ancor più imprevedibile le folli discese della quinta edizione.

La giuria era presieduta da Lionello Giusiano, segretario Giorgio Strocco, madrina dell'evento Upasana Sankhwar.

Tra le autorità presenti, l’assessore regionale alla Montagna Marco Gallo, il presidente del Bim Valle Po Marco Margaria e il sindaco di Pontechianale Andrea Allasina, che hanno sottolineato l’importanza di manifestazioni come questa per la valorizzazione del territorio montano e per “allungare” la stagionalità.

L’obiettivo ora per il direttore artistico è quello di ampliare il circuito delle kermesse 'adrenaliniche' del Piemonte (alcune, sopite da qualche anno, meritano di essere riportate in auge) per farle diventare, stagionalmente, occasione di aggregazione e promozione turistica.

In gara a Pontechianale 11 slitte provenienti da tutto il basso Piemonte, con partecipazioni singole anche da Astigiano, Torinese e da fuori regione.

Dopo due ore di pura creatività e divertimento, a trionfare è stato il team 'Viva la Biga', proveniente dalle Langhe, che, sotto la guida di Guido Camia, ha conquistato per la prima volta il gradino più alto del podio con una spettacolare biga romana trainata da un cavallo di 4 metri.

Il secondo posto è andato ai “Boys On Fire” di Bernezzo (valle Grana) che hanno portato in pista un originale corner da pic-nic con barbecue funzionante, condividendo carne alla brace con lo staff e il pubblico.

A chiudere il podio è stato il team di Dronero, vincitore lo scorso anno, che ha incantato con un gigantesco acquario animato da pesciolini colorati ballerini.

Tra i premi speciali, quello per la Tifoseria più rumorosa, mai così combattuto, è stato assegnato al gruppo “Il Lato Oscurissimo” di Tarantasca, che ha proposto un’ironica scenetta ispirata a “Star Wars” con Darth Vader protagonista.

L’ambito premio Critica/Simpatia, incorona “Goldrake ‘d Drunè”, che ha fatto rivivere gli Anni ’80 in versione cartone animato.

Riconoscimenti individuali sono andati a Eleonora Bassi dalla Versilia, partecipante più distante (Goldrake), e al piccolo Edoardo, sette anni, di Carmagnola, premiato per il suo bob realizzato con il papà (Super Edo).

Il Premio Senior è stato assegnato a Silvana, 54 anni, del team “Ciuctabbies” di Roccabruna, incoronati anche Team Rosa, che conferma il protagonismo della valle Maira nella manifestazione (3 equipaggi premiati).

Gli organizzatori, capitanati da Giacomo Arnaudo presidente della Pro Loco e dal direttore artistico Andrea Caponnetto, si dichiarano soddisfatti: “Nonostante il cambio di pista, l’evento ha registrato numeri record e una visibilità mediatica eccezionale, grazie anche al servizio trasmesso sui canali Rai e visto da centinaia di migliaia di persone. Scivolandia si conferma un appuntamento di riferimento per il nostro territorio, che riunisce tanti amici, raduna le famiglie, crea legami tra i vari team in gara: le energie positive che scatena sono la linfa che ci sprona ad andare avanti. Nel gennaio 2026 sarà la sesta edizione!”.