Poeticôni: in arrivo a Cuneo il Festival della poesia

Il tema della prima edizione di POETICÔNI, il festival della poesia, è l’abbraccio.

Un gesto semplice, accogliente, di vicinanza. Un abbraccio può essere fraterno, amichevole, erotico. Con un abbraccio si affronta un momento difficile, o si festeggia una vittoria. Lacrime e sorrisi. Cuore, cervello e parole. L’abbraccio è un gesto poetico. La città di Cuneo accoglie le parole, i libri e i versi con un abbraccio. La poesia, con un abbraccio, avvicina le persone.

Tre giorni di poesia in città

Gli appuntamenti di Poeticôni Festival si svolgeranno su tre giorni, da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio 2025, coinvolgendo diversi luoghi cittadini: i locali di Open Baladin, Famù nel Parco e Birrovia; la sala Michele Ferrero nella sede di Confindustria Cuneo; l’atrio di Lilium Spazio Medico; i bar di Via Roma e quattro librerie: l’Ippogrifo Bookstore, Stella Maris, Libreria dell’Acciuga e Libreria Senza Polvere.

Il festival è organizzato e promosso da Bottega di Storie e di Parole, l’associazione culturale con sede in corso Giolitti 21 bis a Cuneo, in collaborazione con La Guida, Rinascimento Poetico, Pop Poetry e Granda in Rivolta. L’evento è patrocinato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cuneo e da Confindustria Cuneo.

"La poesia è uno specchio dell'anima - dichiara Donatella Signetti, presidente di Bottega di Storie e di Parole - un ponte verso la conoscenza di sé e un linguaggio universale che unisce le persone. Attraverso versi e rime, la poesia anima le comunità, stimolando il pensiero critico e favorendo il dialogo."

Venerdì 31 gennaio

Parlando di poesia contemporanea, non si poteva non aprire il festival con l’intervento di Tommaso Di Dio, uno dei maggiori critici letterari, curatore per Il Saggiatore del volume “Poesie dell’Italia Contemporanea: dal 1971 al 2021”. Questo volume è il risultato di un lavoro decennale di viaggi e ricerche tra biblioteche, archivi privati, colloqui con poete e poeti. Insieme a Tommaso Di Dio, alle 18 saliranno sul palco dell’Open Baladin due degli autori citati nella raccolta, Giorgiomaria Cornelio e Francesco Terzago. Alle 20.30 ancora l’Open Baladin ospiterà la cena poetica intitolata Poesie in salsa, un momento conviviale e di coinvolgimento con tre protagonisti d’eccezione: la poesia, il buon cibo e la birra Baladin. La cena è a cura di Rinascimento poetico e sarà condotta da Luca Isoardo e Sara Fusaro. Il menu fisso prevede antipasto, portata principale, dolce, birre in abbinamento, acqua, caffè. Disponibili varianti - gluten free, alcool free, vegan, veggie, etc. -; il costo della cena è di 30 euro, prenotazioni allo 0171/489199. In serata, doppio appuntamento in Birrovia con il poetry slam, competizione poetica in cui gli slammers si sfidano interpretando le proprie poesie davanti a un pubblico in Birrovia. Alle 20 si inizia con un appuntamento curato da Pop Poetry, dedicato agli Under 20 e condotto da Francesca Saladino. Sul palco le e i giovanissimi partecipanti al percorso formativo Anteprima Futuro, tenutosi nello scorso mese di ottobre con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Cuneo. La serata è valevole come appuntamento qualificante per accedere al campionato italiano LIPS nella sezione under 20. Simone Savogin, tre volte campione italiano, nonché docente d’eccezione del percorso Anteprima Futuro, salirà sul palco alle 21.30 per proporre alcuni suoi pezzi e raccontare al pubblico come il poetry slam è arrivato in Italia. Possibilità di prenotare un tavolo al 340/8085227

Sabato 1 febbraio

La seconda giornata di Poeticôni si apre con Trova il poeta, che prevede cinque stazioni poetiche nei principali caffè di Via Roma (800 Cocktail bar, Côni Veja, Bonfante, Cafè 44 e bar Bruno - fra le ore 11 e le 12.30), nelle quali gli avventori potranno prendere un caffè insieme a un poeta ed essere coinvolti in una delle attività previste. La poesia è anche partecipazione, per questo è bello mettersi in gioco e partecipare al festival in prima persona! Una delle stazioni sarà curata da RBE Radio TV, radio ufficiale del festival, che allestirà un karaoke poetico in cui i passanti potranno scegliere una fra le poesie proposte e leggerla al microfono della radio. Oppure il ritratto poetico, dove gli avventori potranno farsi fare un ritratto in versi dalla poeta Francesca Saladino. Questi appuntamenti non richiedono prenotazione. Alle 10,30 presso la Libreria dell’Acciuga nel primo evento dedicato alle case editrici indipendenti dedite alla poesia Samuele Editore presenterà due dei suoi suoi libri, Ciberneti di Francesco Terzago, Collana Oro, e I rami, i morti, i canti di Francesca Saladino; modera Giuseppina Biondo; delle stesse collane saranno presenti una selezione di testi presso la libreria Stella Maris. Alle 16 presso l’Ippogrifo Bookstore spazio a Interno Poesia, le cui autrici Alessandra Racca e Giuseppina Biondo si confronteranno in un talk poetico; della stessa casa editrice sarà possibile trovare una selezione di testi presso la libreria Senza Polvere. L’interazione fra poeta e lettore è il focus di Poesia a tu per tu, il format di Francesco Terzago, ospite dalle 15.30 di Lilium Spazio Medico in via Roma 62, in cui si potrà scattare una foto con il poeta, scambiare alcune riflessioni e ascoltare una poesia e scattarsi una seconda foto per capire come la poesia e le parole agiscono sulla nostra espressione. Alle 16.30 all’Open Baladin, l’incontro con Giorgiomaria Cornelio sarà rivolto alle nuove generazioni, ma non solo. L’autore ha recentemente pubblicato “Fossili di Rivolta” (Tlon), un libro di filosofia poetica, capace di regalare al lettore uno sguardo aperto sul mondo. Si tratta di un testo importante e ricco di riflessioni declinabili al nostro quotidiano. Il titolo dell’appuntamento, nonché sottotitolo del volume, è Immaginazione e rinascita. Stessa location e inizio alle 18.30 per l’incontro La Poeta dell’Ordinario con Alessandra Carnaroli. Con uno stile a dir poco conciso, le parole di Carnaroli sono dei veri e propri pugni allo stomaco. Nella raccolta edita da Einaudi, denuncia la brutalità della violenza domestica e di genere, descrivendo in versi “50 tentati suicidi e 50 oggetti contundenti”, svelando un quotidiano che è più vicino a noi di quanto si possa immaginare. Il sabato di Poeticôni si conclude con un appuntamento imperdibile per chi ama la poesia e la letteratura. Sul palco della sala Ferrero Michele di Confindustria Cuneo, a partire dalle 21, si susseguiranno due pilastri della poesia contemporanea, Ida Travi e Umberto Fiori, per la prima volta insieme in un evento. Entrambi nati alla fine degli anni ‘40, hanno accompagnato con i loro versi l’Italia dal vecchio al nuovo Millennio. I due hanno pubblicato a fine 2024 la loro opera omnia: “I Tolki” (il Saggiatore) e “Tutte le poesie” (Garzanti).

Domenica 2 febbraio

La passeggiata poetica lungo il Parco fluviale Gesso e Stura aprirà la terza ed ultima giornata di Poeticôni. Il poeta e fotografo naturalista Emiliano Cribari guiderà un percorso intitolato La Voce del Fiume, con versi, riflessioni e silenzi sull’acqua e su come essa possa disegnare e creare un territorio. Ritrovo e partenza ore 11 presso La Casa del Fiume; in caso di maltempo l’incontro si svolgerà all’interno della struttura. Alle 15.30, l’Open Baladin ospiterà Partire da qui, l’incontro a cura di Rinascimento Poetico che riunirà otto poeti del territorio per una chiacchierata accompagnata da un reading. Saranno presenti, in qualità di host, Luca Isoardo di Rinascimento poetico e Claudio Petronella di RBE Radio e TV. Alle 17, ancora all’Open Baladin, appuntamento con la poesia piemontese ed occitana a cura di Primalpe edizioni e La Guida. In Pouezìo la scrittrice e giornalista Daniela Dao Ormena guiderà il pubblico in un viaggio nella poesia delle nostre valli con un focus su Piero Raina. Sempre alle 17 presso Famù nel Parco l’associazione Granda in Rivolta presenta il proprio lavoro culturale svolto nella provincia nell’ultimo anno e mezzo attraverso le parole dei suoi due direttori artistici Elisa Audino e Romano Vola. A seguire i due condurranno un reading alla scoperta della poesia della Granda; con loro Francesca Saladino. Stessa cornice per l’appuntamento che chiude il festival alle 18.30, dedicato ad una poeta del territorio, la cuneese Gessica Martini, che con la sua prosa poetica (prose poetry) ha guadagnato un posto di riguardo sulle maggiori riviste di settore statunitensi e britanniche. Incontro a cura di Bottega di Storie e di Parole, modera Donatella Signetti; segue aperitivo conviviale.

Laddove non diversamente indicato, tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito con prenotazione su Eventbrite al link https://www.eventbrite.it/o/poeticoni-festival-104443263701