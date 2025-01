"Il Patto Civico monregalese e in Granda non è altro che una forza di centrodestra che attrae voti moderati"

Riceviamo e pubblichiamo:

Abbiamo appreso dagli organi di stampa che il Patto Civico, l’alleanza che governa Mondovì dal 2017, “diventerà un’associazione politico-culturale di dimensioni almeno provinciali”, con la regia dell’onorevole Enrico Costa, dell’assessore regionale Marco Gallo e del sindaco Luca Robaldo.

Con quest’ultimo tassello si compone, in maniera - se necessario - ancora più chiara, l’equazione che unisce il Patto Civico di Mondovì, il futuro Patto Civico provinciale e la Lista Civica per Cirio, con la partecipazione sempre meno nascosta di Forza Italia.

Se già nel 2017 la nascita del Patto Civico monregalese presentava evidenti riferimenti politici di centrodestra, mascherati per convenienza elettorale, gli avvenimenti degli ultimi mesi certificano senza ambiguità che può cambiare la forma, ma non la sostanza: il Patto Civico, a Mondovì come in Provincia di Cuneo, non è altro che una forza di centrodestra che attrae voti moderati per consegnarli alla destra politica di Cirio, Salvini e Meloni, a cui appartiene da sempre nei fatti ed ora sempre più, anche nella forma.

Luca Pione - Coordinatore PD Mondovì

Mauro Calderoni - Segretario PD Provincia di Cuneo