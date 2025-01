Volley B1F. Successo casalingo delle Libellule contro il Focol Legnano

Libellula Banca CRS - G.S. Focol Legnano

3-1 (25-15/20-25/25-23/25-14)

Un sabato di bellissima pallavolo alla Libellula Arena quello che vede come ospiti le lombarde del FOCOL. Una squadra il cui nucleo esperto è composto da ragazze che giocano assieme da tempo e che l’anno scorso è stato protagonista di un campionato eccezionale, culminato con i meritatissimi play off. Squadra reduce da un filato che ha pienamente riscattato un inizio stagione un po’ deludente e che parte con due punti di vantaggio in questa sfida con le Libellule. Libellule che arrivano invece da una fase non proprio brillante, avendo lasciato punti preziosi su campi dove si poteva assolutamente fare meglio. Le premesse non sono quindi a favore delle padrone di casa.

Ma il primo set dimostra l’opposto senza se e senza ma: le Libellule entrano in campo con una aggressività incontenibile: partenza 9-1 e poi 16-6, fino al 25-15 finale, un set a senso unico giocato con totale superiorità dalle Libellule che non lascia intravvedere nessuna possibilità di riscatto delle ospiti. Che invece reagiscono, trovando il modo di imporre una superiorità di gioco nel secondo set che le porta a condurre per tutto il periodo di uno o due punti fino allo stacco finale per 20-25: Libellule insicure e a volte distratte.

1-1 e ne esce il set partita, dove due squadre piene di carattere non vogliono mollare un millimetro: volley ad altissimo livello, dove le atlete si ribattono colpo su colpo. Si avanza sino al 6-6, allungo Focol immediatamente riassorbito e sorpasso Libellula 17-15. Finale punto a punto con le Libellule in vantaggio e le Legnanesi ad inseguire fino al 25-23 finale. L’ultimo set è un monologo delle Libellule: 13-5, 21-12 e 25-14 finale, le ospiti alzano bandiera bianca.

Best scorer Olimpia Cicogna con 21 punti all’attivo, autrice di una performance di altissimo livello e capace di trascinare la squadra. Ottima anche la prestazione di capitan Nicoletta Rivetti con 13 punti, sempre presente e attenta, come d’abitudine. Da segnalare gli ingressi di Molino e Prekdukaj, assolutamente all’altezza della situazione e con interventi apprezzabili.

Prossimo appuntamento a Cabiate sabato prossimo alle 21:00, per una partita sulla carta facile, ma è proprio in queste partite che emerge l’affidabilità di una squadra vincente.

Libellula Volley: Febe Faure-Rolland, Alessia Boggio, Francesca Passante, cap. Nicoletta Rivetti, Gemma Molino , Olimpia Cicogna, Michelle Gueli, Carola Ollino, Alessia Damato, Serena La Rosa, Sonia Prekducaj.

Allenatore: Mauro Barisciani

Aiuto Allenatore: Giuseppe Di Salvo

Scoutman: Leonardo Calò