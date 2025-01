Cuneo, attriti nella commissione sul Piano Neve: gli Indipendenti abbandonano la sala del Consiglio

Un gesto politico che non ha impedito ai lavori della III commissione consiliare del Comune di Cuneo, convocati per la giornata di ieri (lunedì 13 gennaio), di proseguire ma che – essendo avvenuto all’inizio della prima commissione del 2025 – appare quasi come una dichiarazione d’intenti. Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino i rapporti tra (una parte della) minoranza e maggioranza in via Roma 28 non sembra riserveranno, nell’anno appena partito, grandi cambi di rotta rispetto a quelli dei primi due anni di governance Manassero.

L’incontro di ieri - seconda puntata dell’analisi del Piano Neve appaltato dal Comune al consorzio di aziende “Cuneo Strade” per 7.900.000 euro – ha visto infatti il duo di consiglieri Giancarlo Boselli e Paolo Armellini (Indipendenti) abbandonare la sala del Consiglio in aperta critica con la convocazione stessa della commissione, arrivata solo a seguito di due richieste di accesso agli atti relative alla documentazione dell’appalto (la prima, a loro dire, era risultata fortemente incompleta), e troppo a ridosso: “Un incontro del tutto inutile a livello sostanziale, impossibile entrare nel merito della questione: si riconvochi la commissione una volta consegnata la documentazione per intero e dopo aver dato il tempo a tutti di spulciarla – ha detto Boselli -. Stiamo discutendo di un appalto ormai assegnato, non pensavamo fosse così difficile produrre la documentazione richiesta, e di cose di cui avremmo dovuto parlare un anno fa: vorremmo farlo con dei dati alla mano essendo comunque l’iniziativa economicamente più che rilevante”.

Il vicesindaco Luca Serale ha chiarito, rispondendo al capogruppo: “Dopo la prima commissione la richiesta pervenuta era stata quella di convocare questa seconda entro il 15 di gennaio, e così abbiamo fatto – ha detto -. Solo dopo è arrivata la richiesta di accesso agli atti da parte dei consiglieri. Comprendiamo il senso della posizione avanzata ma era giusto comunque tenere in piedi questo appuntamento perché il tema è ampio e composito. Assicuriamo l’intenzione di convocare una terza commissione tenendo conto di queste nuove richieste”.

Raggiunta al telefono, anche la presidentessa della III commissione Carla Santina Isoardi ha espresso critiche nei confronti della presa di posizione del capogruppo Indipendente: “Tutte le critiche e le posizioni sono comprensibili, se fatte con rispetto. Ringrazio comunque il consigliere Armellini per aver convinto il suo capogruppo ad attendere la risposta del vicesindaco, prima di abbandonare i lavori della commissione”.