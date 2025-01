La castagna garessina protagonista di un filmato di Bruno Murialdo

Continuano le iniziative dell'amministrazione comunale di Garessio per la valorizzazione dei prodotti tipici e in particolare della castagna garessina.

Il filmato, realizzato da Bruno Murialdo, sarà proiettato al Cinema Excelsior, venerdì 24 gennaio alle 16.

“Doveva già essere proiettato in occasione delle attività della sagra, ma a causa del maltempo abbiamo dovuto rimandare - spiega l'assessore Michele Odda -. Lo avevamo presentato a Cuneo, in Sala San Giovanni, alla presenza dell’amministrazione comunale del capoluogo e ora siamo lieti di mostrarlo a Garessio. Un momento importante perché prosegue la volontà dell’amministrazione precedente e dell’ex assessore Paola Gula, che hanno lavorato e realizzato numerose attività per la promozione della garessina. Ringraziamo Acqua S. Bernardo che ha sostenuto la realizzazione del progetto. Vi aspettiamo numerosi!".

Il filmato, realizzato da Bruno Murialdo, è ambientato principalmente nei castagneti di Mindino.