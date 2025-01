“Una storia tira l’altra…”, le letture animate per bambini a cura della Biblioteca civica di Alba

La Biblioteca civica “Giovanni Ferrero” di Alba, nel mese di gennaio, organizza tre appuntamenti per famiglie e bambini da 0 a 6 anni, nell’ambito del ciclo “Una storia tira l’altra…” e del progetto “Da 0 a 6 – Mille e più giorni per crescere insieme”, realizzato con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo.

La prima lettura ad alta voce, a cura dei volontari lettori Nati per Leggere, è in programma sabato 18 gennaio, alle ore 10.30, in Biblioteca: “Papà leggi con me!”, mezz’ora di storie, filastrocche e racconti da condividere con i papà! Età consigliata: 0-6 anni.

Il calendario prosegue martedì 21 gennaio, alle ore 10.30, in Biblioteca con “Prime parole, prime storie”, una lettura dedicata ai piccolissimi (età consigliata 0-3 anni) sempre in compagnia dei volontari lettori Nati per Leggere.

Venerdì 31 gennaio, alle ore 17.00, un appuntamento speciale pensato per i genitori, a cura delle psicologhe dello sportello “Per mano”: dopo la lettura dell’albo “Per fare una famiglia”, mamme e papà potranno confrontarsi fra loro, facendosi guidare dalle esperte. I volontari lettori saranno a disposizione dei bimbi con le loro letture ad alta voce.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria sul sito bibliotecacivicadialba.eventbrite.com.

Per informazioni: biblioteca@comune.alba.cn.it – 0173 292468.