Al via la rassegna Teatro in Famiglia al Marenco di Ceva

La Compagnia del Teatro Marenco in collaborazione con Piemonte dal Vivo, insieme alla Fondazione TRG ha reso noto la rassegna Teatro in Famiglia 2025 al Teatro Marenco di Ceva.

Le tre rappresentazioni in programma si svolgeranno sempre nella giornata del sabato alle ore 18.

Il primo appuntamento è per sabato 8 febbraio con lo spettacolo A META' STRADA – Storia di Giraffa e Pinguino di e con Jessica Lionello e Roberto Capaldo Teatro del Buratto

Sabato 22 febbraio sarà la volta di ECCEZIONE Trittico di circo contemporaneo MagdaClan Circo Sabato

8 marzo andrà in scena L'USIGNOLO E L'IMPERATORE di e con Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci e MirjamSchiavello Produzione Fondazione TRG

I biglietti sono in vendita su vivaticket.it oppure presso la biglietteria del Teatro Marenco nelle sere di apertura per la Stagione di Prosa serale dalle 20 o nel pomeriggio di apertura della rassegna Teatro in Famiglia dalle 16,30. Biglietto unico € 7

Per info compagniatmaps@gmail.com