Il tour “Alla ricerca dell’uomo ragno” sbarca al teatro Toselli di Cuneo il 23 gennaio

Arriva il 23 gennaio al Teatro Toselli di Cuneo il tour teatrale 2024/2025 “Alla ricerca dell’uomo ragno”, lo spettacolo sulla vera storia dei mitici 883, interpretata da Mauro Repetto.

L’ideatore e co-fondatore di una delle band culto degli anni ‘90 nonché autore di molte hit del gruppo, ripercorre le tappe di un percorso straordinario, trasportando il pubblico in un viaggio a ritroso nel tempo attraverso il racconto della sua vita e dell’avvincente storia degli 883. “Alla ricerca dell’uomo ragno” è un one man show, a metà tra realtà e finzione, con una trama autobiografica e surreale al tempo stesso.

È una favola ambientata nel Medioevo, in cui Mauro dal palco interagirà (con il supporto dell’intelligenza artificiale) con se stesso e Max com’erano da ragazzi, prima dell’arrivo della grande ondata di successi, e con i personaggi che hanno partecipato alla nascita e alla carriera degli 883, tutti proiettati sugli schermi con straordinari effetti visivi. Tra questi ritroveremo, ad esempio, il Conte Claudio Cecchetto, il barone Fiorello, il principe Jovanotti, il marchese Jerry Scotti.

Tra momenti di comicità e di nostalgia, Repetto si racconta e ripercorre la storia della band, istantanee di momenti intramontabili, con aneddoti e curiosità sulla genesi dei loro maggiori successi, cantando le hit che hanno fatto da colonna sonora a intere generazioni, con qualche omaggio ad artisti che lo hanno ispirato, e presentando al pubblico anche un suo brano inedito.

«Vi invito a un road movie itinerante per tutta Italia. Dopo il grande riscontro e affetto del pubblico ricevuto alle anteprime del tour in primavera, parto per questa avventura con grande entusiasmo, perché il paesaggio più bello del mondo è un teatro pieno di persone che vibrano con te in una dimensione talmente intima da sentire il profumo delle signore in prima fila e in una dimensione talmente universale da avere tre generazioni che cantano e ballano insieme a me», ha commentato Mauro Repetto.

Aggiungendo: «Nello spettacolo ripercorrerò il mio viaggio musicale da rap su mangiacassette a canzoni ballate da tre generazioni, da Pavia a New York, facendomi aiutare dal disc jockey e miglior compagno di viaggio possibile, l’Uomo Ragno… perché Peter Parker, come me, potrebbe essere di Pavia anche se ha passato molto tempo a New York…».

“Alla ricerca dell’uomo ragno” è scritto e diretto da Stefano Salvati (il più importante regista e autore italiano di videoclip, sceneggiatore e produttore) e da Maurizio Colombi (commediografo e regista teatrale) e prodotto da Maurizio Colombi per Sold Out e da Daimon Film.