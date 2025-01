EcoFestivalPesio: se i paesi della Bisalta diventano cuore del cinema "ecologico"

L’Associazione “Cercando il Cinema APS’’ organizza dal 6 maggio al 09 maggio, la quindicesima edizione dell’EcoFestiValPesio, in collaborazione con il Comune di Chiusa di Pesio, l’Istituto Comprensivo di Chiusa di Pesio-Peveragno, le Aree Protette Alpi Marittime e con il patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Cuneo.

Saranno ammessi lavori provenienti da tutto il mondo e i cortometraggi e lungometraggi, divisi in tre sezioni, verranno esaminati da una giuria composta da cinque persone scelte dal Direttore Artistico del Festival Giancarlo Baudena. I lavori rispondenti al regolamento, finalisti e non, saranno catalogati e andranno a far parte dell’archivio del Festival che resterà a disposizione delle scuole e delle Istituzioni che ne faranno richiesta, per uso esclusivamente didattico. Potranno essere usati per serate di promozione decise e organizzate dall’Associazione “Cercando il Cinema APS“, sempre ad ingresso gratuito, previo consenso degli autori delle varie opere.

Le proiezioni al pubblico dei film finalisti si svolgeranno in tour, dopo essere stati visti e giudicati dagli alunni dell’Istituto Comprensivo di Chiusa di Pesio e Peveragno; le serate si svolgeranno all’aperto: a Chiusa di Pesio, presso la sede dell’Associazione organizzatrice “Cercando il Cinema APS” nel mese di luglio con date da destinarsi. Mentre i film vincitori verranno proiettati e premiati nella serata prevista per venerdì 16 maggio 2025 nella Sala Incontri “R.Mucciarelli” presso la sede del Parco naturale del Marguareis in via S.Anna, 24 a Chiusa di Pesio.



L’EcoFestiValPesio si compone di tre sezioni, così suddivise:

SEZIONE TEMA ECOLOGICO PREMIO SPECIALE ALLA MEMORIA DI: “ MAURO FISSORE”: miglior corto di Animazione/Documentario/Finzione con tema riguardante la fauna e la flora alpina

Durata massima 30’

PREMIO SPECIALE ALLA MEMORIA DI: “ANDREINO PONZO”: miglior corto di Animazione/Documentario/Finzione con tematiche ambientali

Durata massima 30’

PREMO SPECIALE “FRITILLARIA-SALVIAMO LA BIODIVERSITA’’: miglior corto di Animazione/Documentario/Finzione sulla biodiversità

Durata massima 30’

PREMIO SPECIALE ALLA MEMORIA DI “GIANFRANCO BAUDENA”: miglior film medio/lungometraggio con tematiche etiche-sociali e ambientali

Durata oltre i 30’

SEZIONE TEMA LIBERO Miglior corto di finzione: tema libero

Durata da 1 a 30 minuti



Miglior corto documentario: tema libero

Durata da 1 a 30 minuti

Miglior corto di animazione: tema libero

Durata da 1 a 30 minuti

SEZIONE CORTI REALIZZATI DALLE SCUOLE Miglior corto di animazione, finzione o documentario

Durata da 1 a 20 minuti e verrà decretato dalla giuria

Miglior corto di animazione, finzione o documentario

Durata da 1 a 20 minuti. (Decretato dagli allievi dell’Istituto Comprensivo di Chiusa di Pesio Peveragno).

Il Festival è aperto a registi, case di produzione e istituti scolastici che presentino:

1) Film d’animazione realizzati in qualsiasi formato, a tema libero o a tema ecologico, di durata non inferiore a 1 minuto e non superiore a 30 minuti;

2) Film documentari e di finzione a tema libero o a tema ecologico, dovranno rigorosamente non superare i 30’ per i corti di finzione, 30’ per i documentari e 20’ per i lavori delle scuole;

3) Medio/lungometraggi sono intesi i lavori con durata superiore a 30’. Le Tre Modalità d’iscrizione dei film e data di scadenza 1;



Per la preselezione, le opere dovranno pervenire in formato HD tramite link per download, accompagnate dalla Scheda di Partecipazione al Concorso e da una presentazione dell’autore e del lavoro, con fotografie e notizie relative alla sua realizzazione sulla mail festival@cercandoilcinema.it.

Si può usare qualsiasi piattaforma di download (vimeo, wetransfer etc.); 2. Iscrizione tramite la piattaforma FilmFreeWay; 3. Spedizione di un DVD con scheda di partecipazione compilata al seguente indirizzo: EcoFestiValPesio - Associazione Cercando il Cinema APS via G. Mauro, 8 – cap. 12013 Chiusa di Pesio (CN) Italy Le opere inviate per la preselezione non saranno restituite.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro lunedì 7 aprile 2025 . Per le opere inviate via posta, farà fede il timbro postale. Si prega di contrassegnare i DVD di preselezione con etichetta (anche sulla custodia) indicante titolo del corto, regista, dati per contattarlo.