Ad Alba via Pietro Ferrero è chiusa al traffico fino al 17 gennaio

È in corso la chiusura temporanea di via Pietro Ferrero, in corrispondenza dei recenti uffici Ferrero nel complesso ex Farmea. L’ordinanza comunale prevede il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, limitatamente al tratto prospiciente il civico numero 25.

Il provvedimento resterà in vigore fino a venerdì 17 gennaio.

La chiusura della strada è stata resa necessaria dai lavori in corso, affidati alla ditta Co.Ge.Fa Spa, che sta temporaneamente occupando il suolo pubblico per interventi di manutenzione straordinaria. Le autorità locali, in collaborazione con la ditta esecutrice, hanno predisposto un piano per ridurre al minimo i disagi. Nonostante le limitazioni alla viabilità, è stato garantito un percorso pedonale sicuro per i residenti e le attività commerciali presenti nella zona.