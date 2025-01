Peste suina, dalla Regione via libera all’abbattimento dei cinghiali vicino a zone infette

Abbattimenti con regia regionale per la peste suina

C’è il via libera all’abbattimento dei cinghiali nelle zone prossime a dove è stata accertata un'infezione da peste suina. Una caccia contenitiva per evitare che il virus travalichi nelle zone cuscinetto e intacchi le aree dove sono presenti aziende suinicole. Un cambio di strategia comunicato oggi in Regione dal presidente Alberto Cirio, dall’assessore all’Agricoltura Paolo Bongioanni e dal commissario alla Psa Giovanni Filippini.

Regia per gli abbattimenti

Gli abbattimenti saranno svolti con una regia istituzionale. Cacciatori, ma anche militari, forestali e realtà che operano sul territorio. Così come le guardie provinciali che, con intervento economico della Regione, sono state raddoppiate.

"A fronte di una grande azione di controllo con un monitoraggio costante - commenta l’assessore all’agricoltura Paolo Bongioanni - il commissario ci porta la possibilità di intervenire in quelle che sono le "zone 1" con il controllo dei cinghiali attraverso il loro abbattimento. Così creiamo una zona franca tra zona infetta e zona indenne”.

IL VIDEO

Da Chieri a Cuneo

Questo per tutelare il distretto suinicolo di Chieri e di Cuneo che conta più di un milione e mezzo di suini e genera quattro miliardi di indotto economico.

“La strategia va modellata sulla base della diffusione del virus - spiega il commissario straordinario alla Psa Giovanni Filippini -. L’obiettivo è quella di mantenerla all’interno delle zone infette. Nella fascia che circonda le zone di restrizione noi dovremmo togliere i cinghiali. Stiamo dando delle deroghe in quelle aree dove siamo certi che il virus non è più presente. Monitoreremo l’andamento e prenderemo tutte le misure sulla base di quelli che sono i risultati.”

Dalla Sardegna

Il commissario arriva dalla Sardegna. Regione dove l'infezione da Psa è arrivata nel '78 ed è stata eradicata nell'ottobre 2024. "Alcune strategie sono simili, ma vanno calate in un territorio completamente diverso, dove sono presenti alte quantità di allevamenti."

"Un cambio di atteggiamento - commenta il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio - rimane il contenimento, ma si aggiunge abbattimento. Così creiamo una zona di protezione nelle zone bianche."