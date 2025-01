BTC continua a fluttuare riflettendo le tendenze economiche più ampie

Bitcoin ha recentemente incontrato una significativa volatilità, influenzata da fattori macroeconomici e sviluppi normativi. Secondo Bitfinex Alpha, il prezzo di Bitcoin è sceso a 91.430 dollari la scorsa settimana, proseguendo una correzione dal record di 108.100 dollari del 17 dicembre 2024. La criptovaluta ha subito un calo di oltre il 15% a causa di una crescente cautela del mercato, alimentata dall’aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro USA e dai continui deflussi dagli ETF spot su Bitcoin.

Fattori economici che influenzano Bitcoin

L'aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro USA, che hanno raggiunto un massimo a 14 mesi del 4,79%, ha spostato gli investimenti istituzionali da asset più rischiosi come Bitcoin. Storicamente, BTC ha reagito rapidamente agli aumenti dei rendimenti, ma l'impatto attuale è aggravato dai piani del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di liquidare Bitcoin sequestrati per un valore di 6,5 miliardi di dollari. Questa notizia ha contribuito a una diminuzione del 7,2% del prezzo di Bitcoin, amplificando le preoccupazioni del mercato sulla potenziale volatilità.

Nonostante queste pressioni macroeconomiche, Bitcoin dimostra una notevole resilienza. Dall'elezione americana, BTC è aumentato del 42%, sovraperformando i mercati azionari che hanno perso guadagni post-elettorali. Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, BTC è aumentato del 128% stando ai dati di Coinmarketcap.

Tuttavia, con la Federal Reserve che segnala meno tagli ai tassi di interesse e condizioni finanziarie più rigide, Bitcoin potrebbe sperimentare una maggiore volatilità a breve termine. Rimane l’ottimismo attorno alle potenziali normative favorevoli alle criptovalute della nuova amministrazione, che potrebbero mitigare perdite più profonde e mantenere la forza a lungo termine di BTC.

Prospettive economiche degli Stati Uniti

I dati economici recenti rivelano che l'economia statunitense ha concluso il 2024 con un robusto mercato del lavoro e una crescita inattesa del settore dei servizi. A dicembre, il mercato del lavoro ha aggiunto 256.000 posti di lavoro non agricoli, superando le previsioni e segnando la crescita mensile più forte da marzo.

Settori chiave come la sanità, il commercio al dettaglio e l'intrattenimento guidano questa tendenza, con la disoccupazione scesa al 4,1% e i salari aumentati del 3,9% su base annua. Questa solida crescita occupazionale, insieme a un aumento stabile dei salari, supporta una forte spesa dei consumatori, pilastro dell'economia statunitense.

Sviluppi normativi globali nel settore cripto

Nel panorama globale delle criptovalute, la decisione del Tesoro del Regno Unito di esentare le attività di staking di cripto dalle normative sui sistemi di investimento collettivo (CIS) offre chiarezza e flessibilità alle imprese blockchain, promuovendo l'innovazione e rafforzando la posizione del Regno Unito come giurisdizione favorevole alle criptovalute.

Nel frattempo, a Hong Kong, il lancio da parte dell'Autorità Monetaria di una Sandbox Regolamentare per la Tecnologia a Registro Distribuito offre alle banche un ambiente strutturato per adottare soluzioni blockchain come i depositi tokenizzati, gestendo al contempo i rischi associati.

Tuttavia, il mercato delle criptovalute affronta incertezze dopo l'autorizzazione del Dipartimento della Giustizia USA a liquidare 6,5 miliardi di dollari in Bitcoin sequestrati da Silk Road. Questa vendita pianificata ha intensificato i timori di volatilità del mercato, sfidando il sentimento pro-cripto che recentemente ha spinto Bitcoin ai massimi storici e sottolineando l'interazione sensibile tra decisioni politiche e sentimenti di mercato.

Meme coin in costante crescita

Quando i mercati sono incerti, guardare alle meme coin offre sempre spunti interessanti. Si tratta infatti di un segmento che risente brevemente delle oscillazioni e procede su binari sì paralleli ma anche molto indipendenti. Basta dare uno sguardo alla classifica dei migliori performer a 24 ore e notiamo come molte criptovalute siano legate a questo ambito. Continuano a crescere DOGE, SHIB, PEPE e BONK, con token come AI16Z che guidano il trend.

Non sorprende quindi che gli investitori cerchino token che facciano parte proprio di questo segmento. Le prevendite, similmente, generano alti rendimenti, come quella di Wall Street Pepe ($WEPE) che ha superato i 48 milioni di dollari in presale e si accinge a seguire $PEPU nell’Olimpo delle migliori prevendite.

Il 2025 potrebbe rivelarsi l’anno di Pepe the Frog in veste di broker di Wall Street. WEPE è infatti un token che molti stanno considerando perché offre l’accesso a un gruppo VIP esclusivo pensato per piccoli investitori. Con alpha calls e consigli di investimento, può ribaltare il tavolo da gioco, mettendo in pole position gruppi di investitori con pochi capitali, generalmente ai margini delle strategie di investimento.

Lo scopo è proprio quello di contrastare le “whale”. Partecipare a questa rivoluzione con la WEPE Army è semplice e basta acquistare il token WEPE sul sito ufficiale della presale o tramite Best Wallet. Il prezzo attuale, di 0,00036647 dollari è decisamente conveniente e permette di godere di eventuali apprezzamenti al lancio sugli exchange.

