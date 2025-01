Cuneo, in sala San Giovanni l'incontro tra "Musica e Memoria"

Domenica 26 gennaio - alle ore 21 - presso Sala San Giovanni a Cuneo, in occasione della Giornata internazionale della Memoria, l’Orchestra Sinfonica Amatoriale Italiana ricorderà le vittime dell’Olocausto attraverso l’esecuzione di brani legati a quei tragici eventi. In apertura il pianista Daniele Ruggeri presenterà il Concerto n.1 per pianoforte e orchestra di Franz Liszt.

Seguiranno “Ouverture su temi ebraici” di Sergej Prokofiev, “Kol Nidrei” di Max Bruch per violoncello e orchestra, violoncello solista Paolo Burlo, e il famoso tema dalla colonna sonora del film “Schindler’s List” di John Williams, violino solista Claudio Costamagna. Il concerto si chiuderà con la “Brundibár suite” di Hans Kràsa. In questo percorso tra musica e memoria, il pubblico sarà accompagnato dalla voce narrante di Luca Occelli, che alternerà ai brani musicali alcuni estratti dagli scritti di Primo Levi.

La serata è stata organizzata in collaborazione con la Fondazione Nuto Revelli, l’istituto di cultura nato nel 2006 e intitolato allo scrittore partigiano cuneese, che conserva nel proprio archivio, nella casa della famiglia Revelli in c.so Brunet 1 a Cuneo, alcune tracce dell’amicizia tra i due scrittori, tra le quali una pietra del fiume Po sulla quale lo scultore Alessandro Lupano nel 1987 incise la poesia A Mario e a Nuto composta da Primo Levi due anni prima e donata a Nuto Revelli e a Mario Rigoni Stern, come segno della loro amicizia.

La serata è patrocinata dal Comune di Cuneo. L’ingresso è gratuito, senza necessità di prenotazione fino ad esaurimento posti.