Sparita la chiave della Cappella del Norat a Roccabruna, l'appello di don Marco: "Riconsegnatela"

È giunto attraverso la pagina social della Parrocchia SS. Andrea e Ponzio di Dronero il racconto che vede protagonista la cappella dedicata alla Madonna Immacolata e a San Magno, più nota come Cappella del Norat dal nome della borgata di Roccabruna in cui sorge. Nel tardo pomeriggio di domenica 12 gennaio, da qui, è infatti sparita la caratteristica chiave del portale:



“Era stata lasciata poco prima nella toppa in attesa di chiudere la chiesa perché c’erano ancora due signore in visita - scrive il parroco Don Marco Bruno - Pochi minuti di fiducia (troppi?) nel prossimo però fatali! Oltre a queste due signore che si cercherà di rintracciare sono state notate delle luci sulla stradina che porta all’altra cappella di San Bartolomeo, più una macchina nella parte bassa non identificata di cui però abbiamo il numero di targa.”



Un furto per il quale è molto il rammarico anche da parte degli abitanti. Al momento il parroco ha deciso di aspettare prima di provvedere a sporgere denuncia presso le forze dell’ordine, sperando attraverso il suo appello di smuovere le coscienze e confidando in una restituzione della chiave.



“Scriviamo questo avviso nella speranza di avere eventuali informazioni aggiuntive e confidando che chi l’avesse presa per un qualsivoglia motivo possa tornare sui suoi passi e riconsegnarla. Oltre al danno di dover provvedere a sistemare quanto prima il tutto c’è il valore simbolico di una vecchia grande chiave passata di mano in mano a tanti massari e collaboratori che con passione, affetto dedizione hanno curato questa chiesetta. Davvero un peccato arrivare ad un gesto così che poi in concreto non porta grande valore a chi l’avesse presa, anzi in una logica di bene e male non porterà sicuramente luci ma ombre. Speriamo.”