VOLLEY - La Honda Olivero Cuneo abbraccia Mariana Brambilla, volto nuovo per le Gatte

La Honda Olivero Cuneo accoglie tra le sue fila Mariana Brambilla, opposto/schiacciatrice brasiliana classe 2000, in arrivo dal campionato francese. Brambilla ha militato per la prima parte di stagione al Neptune de Nantes, al momento seconda in Ligue A.

La brasiliana si è formata in patria, ma vanta diverse esperienze all’estero. Infatti Brambilla ha già giocato in Francia con Nantes e Pays d’Aix Vennels. Inoltre la classe 2000 ha militato anche nel campionato universitario statunitense nelle fila della Georgia Tech, dopo gli anni in casa al Maringà.

Mariana Brambilla ha parlato così del suo arrivo in Granda: “Sono felicissima di questa opportunità e di questo nuovo capitolo della mia carriera. Non vedo l’ora di conoscere tutti ed entrare in contatto con la squadra”

Queste le parole del CDA di Honda Olivero Cuneo: “Accogliamo con felicità Mariana Brambilla a Cuneo. Crediamo che il proprio ingresso in squadra possa servirci per arrivare all’obiettivo della salvezza, con le ragazze e lo staff che aiuteranno la brasiliana ad adattarsi il più velocemente possibile alla Serie A1”.