Decreto giustizia, Bergesio (Lega): “Misure concrete ed efficaci per rafforzare il sistema giudiziario e tutelare le vittime delle violenze di genere”.

Il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio commenta: “Le norme approvate includono anche un rafforzamento degli strumenti a disposizione dell’autorità giudiziaria a tutela delle vittime di violenza di genere e di atti persecutori. Vengono infatti integrate le norme sulle “particolari modalità di controllo” cioè sul braccialetto elettronico: la norma prevede che tra gli accertamenti già previsti da parte della polizia giudiziaria in relazione alla fattibilità tecnica dell’utilizzo di questo strumento è inclusa anche la fattibilità operativa. Se il braccialetto non è tecnicamente o operativamente idoneo, il giudice può adottare misure più severe, anche in combinazione con quelle già in atto. Inoltre in caso di violazioni gravi o reiterate delle prescrizioni imposte, il giudice ha la facoltà di revocare gli arresti domiciliari e optare per la custodia cautelare in carcere”. “

Altro tema importante e di assoluta urgenza - aggiunge Bergesio - è quello dell’edilizia penitenziaria: il Decreto Giustizia contiene anche le misure per il completamento della normativa che riguarda il Commissario straordinario, al fine di affrontare in maniera ancora più efficiente l’emergenza carceraria in corso. Viene inserita la possibilità per il Commissario straordinario di stipulare protocolli a titolo gratuito, di avvalersi di personale qualificato in posizione di distacco o di temporanea assegnazione da altri enti, amministrazioni pubbliche o società partecipate”.

“Si tratta di misure volte a rafforzare il sistema giudiziario, con un’attenzione particolare alla tutela delle vittime della violenza di genere ma anche alla gestione delle misure cautelari e all’organizzazione interna della magistratura. Con questo provvedimento si affrontano concretamente problematiche che da tempo attendono interventi concreti ed efficaci, come quelli contenuti nel Decreto giustizia”, conclude il Senatore Bergesio.