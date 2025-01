Monticello d’Alba: calo demografico mette a rischio le iscrizioni, il comune interviene a supporto dei tre plessi scolastici

Monticello d’Alba, circa 2400 abitanti, ha la fortuna di ospitare tre plessi scolastici: la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.

Queste realtà garantiscono un percorso educativo completo ai ragazzi del paese e sono supportati da servizi come il trasporto scolastico e la mensa, oltre a numerosi progetti di doposcuola ed extra scolastici, che ampliano le opportunità per le famiglie e gli studenti.

Ma con il calo demografico e un numero insufficiente di iscrizioni, il futuro potrebbe riservare brutte sorprese. Il problema viene rilevato in un appello che arriva direttamente dal Comune di Monticello:

“Se non ci sono abbastanza iscrizioni, si rischia l’assenza di nuove classi. Quando questo accade, il declino è lento ma inesorabile, e può portare, nel tempo, alla chiusura dell’intero plesso. Nei piccoli paesi, perdere una scuola è molto più che perdere un servizio. Il Comune di Monticello d’Alba non può intervenire direttamente sull’offerta formativa – questa è competenza dell’Istituto Comprensivo e del Ministero dell’Istruzione – ma fa tutto il possibile per garantire che le strutture scolastiche siano accoglienti e funzionali. Negli ultimi mesi, ad esempio, è stata risanata la sala computer della scuola secondaria e sono state pitturate le pareti del primo piano della scuola primaria”.

Pertanto eventi come le giornate di Scuole Aperte, organizzate dall’Istituto Comprensivo “Alba - Quartiere Mussotto e Sinistra Tanaro”, sono occasioni perfette per le famiglie interessate a scoprire cosa le scuole locali possono offrire. Ecco le date:

Scuola dell’Infanzia : martedì 28 gennaio 2025, dalle 17.30 alle 19

: martedì 28 gennaio 2025, dalle 17.30 alle 19 Scuola Primaria : giovedì 23 gennaio 2025, dalle 17.30 alle 19

: giovedì 23 gennaio 2025, dalle 17.30 alle 19 Scuola Secondaria: giovedì 23 gennaio 2025, dalle 17.30 alle 19

In queste occasioni, il Comune sarà presente per dare supporto e rispondere a eventuali dubbi.

Il vicesindaco con delega alla Scuola Ivan Rosso conosce bene la situazione monticellese: "Ho avuto la fortuna di crescere e studiare qui a Monticello, frequentando tutte le nostre scuole e partecipando ai progetti educativi che il paese offriva ai ragazzi della mia generazione. Quelle esperienze mi hanno segnato profondamente, insegnandomi il valore del senso di appartenenza, dell’impegno e della comunità. Oggi, come vicesindaco, sento una grande responsabilità nel restituire quanto ho ricevuto, lavorando per garantire ai giovani di oggi le stesse opportunità che io ho avuto.

Credo che la scuola sia molto più che un luogo di apprendimento: è il cuore del paese, un punto di incontro e di crescita che dobbiamo proteggere con tutte le nostre forze.

Per questo ci impegniamo ogni giorno, con tutta la passione possibile, per sostenere le scuole di Monticello e i progetti che aiutano i nostri ragazzi a crescere, proprio come è successo a me."

“I nostri plessi (materna, prima e secondaria di primo grado) - aggiunge il sindaco, Andrea Lanzone - sono scuole di eccellente livello. Insegnanti e docenti si prodigano quotidianamente per garantire un’offerta formativa moderna e attenta ai bisogni degli alunni. La Scuola è presidio civile, sociale e culturale e luogo di elezione per la creazione di capitale umano. È per questo motivo che l’Amministrazione Comunale destina ogni anno cospicue risorse affinché le strutture permangano efficienti, decorose ed accoglienti. Le nostre scuole garantiscono serenità di apprendimento e rappresentano luoghi ideali di crescita. Rivolgiamo ai genitori un caloroso invito a visitarle nelle giornate dedicate alle Scuole Aperte, i prossimi 23 e 28 gennaio”.