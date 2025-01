Piasco, nel 2024 la popolazione cresce di cinque unità: al traino, le 139 richieste di residenza

Cresce di cinque unità la popolazione di Piasco, nel 2024, passando da 2.757 a 2.762, di cui 404 minori di anni 18, 1601 nella fascia da 19 a 64 anni e 757 over 65 divisi in 1.370 femmine e 1.392 maschi. Gli stranieri ammontano a 208 unità, di cui 114 maschi e 94 femmine: il 7,53% dei residenti del territorio non ha la cittadinanza italiana, e proviene per la maggior parte della Romania (48 unità).

I piaschesi classe 2024 sono 14 in totale (sei maschi e otto femmine), ma una sola è avvenuta in paese: delle altre, 10 a Cuneo e tre a Savigliano. Fortemente negativo il bilancio nati-morti, -26 essendoci stati 40 defunti equamente divisi in maschi e femmine. Il dato che più di tutti incide sull'aumento della popolazione è quello delle 139 persone che nel 2024 hanno chiesto la residenza (dato superiore di 30 unità a quello di coloro che, il paese, l'hanno lasciato).

In totale sono 1.249 le famiglie registrate all'anagrafe comunale, di cui 459 hanno un solo componente, 404 due, 174 tre, 152 quattro, 49 cinque, sette sei e tre sette componenti. Un'unica famiglia risulta avere otto componenti. Sono salite a 56 le convivenze di fatto (+1 dal 2023), e l'anno scorso ha visto la celebrazione di sette matrimoni, di cui quattro solo civili.

"In questi sette mesi di governo abbiamo messo in campo alcune misure a sostegno della popolazione piaschese, con l'intento di rendere Piasco un paese vivibile, unito ed anche attrattivo - racconta la sindaca Stefania Dalmasso-. Con attenzione particolare alle famiglie. Tra pochi giorni consegneremo il Bonus Bebè ai nati del 2024 con una cerimonia dedicata in Municipio, in collaborazione anche con la Biblioteca Comunale, abbiamo iscritto Piasco nel circuito Carta F6G per dare alle famiglie con figli delle agevolazioni economiche su certi acquisti ed eventi. E, in collaborazione con lo Spazio Vitale, è stato istituito uno Sportello Salute per venire incontro alle esigenze di persone, anche più anziane, alle prese con la prenotazione delle visite mediche".

"E' nato il tavolo della comunità educante, volto a salvaguardare il benessere di preadolecenti ed adolescenti, che entrerà nel vivo a fine mese con un incontro a cui prenderanno parte gli educatori coinvolti - prosegue la sindaca -. Abbiamo consegnato la Costituzione ai neodiciottenni con una giornata partecipata, che li ha visti riflettere anche sulla pericolosità di assumere alcol e droghe, soprattutto prima di mettersi alla guida, sperimentando un percorso con occhiali 3d simulatori. Con la collaborazione della Associazione Mai + Sole è stata celebrata la giornata contro la violenza sulle donne, con una grande partecipazione ed interesse da parte della popolazione".

"Sentiamo che la cittadinanza partecipa, è attiva, risponde alle iniziative che mettiamo in campo e questo ci fa pensare che siamo sulla strada giusta: il gruppo dei volontari civici ne è un esempio, più di 30 persone sono attive in modo gratuito a servizio degli altri. E' necessario investire su ciascuno dei cittadini per far crescere la comunità, su donne, uomini e bambini. Piasco è una comunità viva e sono certa che nei prossimi anni saprà crescere, non solo demograficamente" conclude Dalmasso.